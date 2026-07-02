『リーサル・ウェポン』ダニー・グローヴァー（79）、アルツハイマー病を公表
大ヒットアクション映画シリーズ「リーサル・ウェポン」などで知られるダニー・グローヴァー（79）が、2023年にアルツハイマー病と診断されたことを公表した。現地時間7月1日に放送された『トゥデイ』のインタビューと、Peopleの独占インタビューで明らかにした。
【写真】ロジャー・マータフ部長刑事でおなじみ！ 「ダニー・グローヴァー」フォトギャラリー
ダニーは「記憶力があることを確信させてくれる瞬間もある。決して忘れられない瞬間もある」とコメント。診断されて以来、彼の動作や発話、記憶力は低下しているが、イベントや地元サンフランシスコの地域社会と交流するなど、今もなお精力的に活動を続けているそうだ。
アルツハイマー病を取り巻く偏見を取り除く一助となることを願い、公表したといい、娘のマンディサは「彼が自分の言葉で、自分の物語や人生のストーリーを話すことが、何より重要だと思います。本当に大切なことです。今こそその時です。彼が自ら語るのに、今以上に良いタイミングはあるでしょうか」と語っている。
舞台を経て、1979年に『アルカトラズからの脱出』で映画デビューを果たしたダニーは、1985年公開の『刑事ジョン・ブック 目撃者』や『カラーパープル』やで注目を集め、1987年のアクション大作『リーサル・ウェポン』でメル・ギブソン演じる主人公のバディ、ロジャー・マータフ部長刑事を演じブレイクした。スクリーンの外では、国連開発計画（UNDP）やユニセフの親善大使を務め、2021年にアカデミー賞の人道賞、ジーン・ハーショルト友愛賞を授与された。
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ダニーは「記憶力があることを確信させてくれる瞬間もある。決して忘れられない瞬間もある」とコメント。診断されて以来、彼の動作や発話、記憶力は低下しているが、イベントや地元サンフランシスコの地域社会と交流するなど、今もなお精力的に活動を続けているそうだ。
舞台を経て、1979年に『アルカトラズからの脱出』で映画デビューを果たしたダニーは、1985年公開の『刑事ジョン・ブック 目撃者』や『カラーパープル』やで注目を集め、1987年のアクション大作『リーサル・ウェポン』でメル・ギブソン演じる主人公のバディ、ロジャー・マータフ部長刑事を演じブレイクした。スクリーンの外では、国連開発計画（UNDP）やユニセフの親善大使を務め、2021年にアカデミー賞の人道賞、ジーン・ハーショルト友愛賞を授与された。