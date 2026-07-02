星野源、ドラマ『君の好きは無敵』主題歌を書き下ろし 初回放送で初解禁
松本若菜が主演を務め、佐野勇斗が共演する7月14日スタートのドラマ『君の好きは無敵』（TBS系／毎週火曜22時）の主題歌に、星野源が本作のために書き下ろした新曲が使われることが決まった。
【写真】『君の好きは無敵』キュートなオリジナルキャラ4体が解禁
完全オリジナルストーリーで描く本作は、サンリオが取材協力。キャラクタービジネス業界を舞台に、「かわいい」も「好き」もよく分からない元コンサル・草壁杏奈（松本）と、偏屈変人で訳ありなキャラクターデザイナー・瀬尾深月（佐野）が、たった2人で世界的大人気キャラクターの誕生を目指す姿を描く、“かわいい”と“好き”があふれるポジティブ＆パワフルラブコメディーだ。
本作のために新たな楽曲を書き下ろした星野源は、2016年『逃げるは恥だが役に立つ』の主題歌「恋」で社会現象を巻き起こし、2021年『着飾る恋には理由があって』の「不思議」、さらに昨年『まどか26歳、研修医やってます！』の「Eureka」と、数々の主題歌で火曜ドラマを彩り、大きな話題とヒットを生み出し続けてきた。本作の主題歌は7月14日の第1話放送をもって初解禁となる。
火曜ドラマ『君の好きは無敵』は、TBS系にて7月14日より毎週火曜22時放送。
※プロデューサー・岩崎愛奈のコメント全文は以下の通り。
■プロデューサー・岩崎愛奈
私のプロデューサーとしての夢のひとつが、いつか星野源さんに主題歌をお願いすることでした。なぜなら、星野源さんの作り出す曲が大好きだからです。
そんな念願が叶って主題歌をお引き受け頂き、さらに星野さんに直接お会いして、「好き」とこの物語に込めた思いをめいっぱいぶつけさせて頂くという、とんでもなくありがたく贅沢な機会を頂きました。
さすがに暑苦しすぎたのではと猛反省をしたりしていますが、星野さんから届いた曲にはワクワクもきゅんも切なさも溢れていて、またも「好き」が止まらなくなっています。
「好き」の力を原動力に突き進んでいく主人公たちのように、私たちキャスト・スタッフ一同も星野さんから頂いたこの曲への「好き！」をパワーにして最後まで全力で駆け抜けていけそうです。
素晴らしい曲を届けて下さった星野さんに心から感謝しています。聴けば必ず「好き！」になってしまうようなこの曲を、皆さんにも早くお届けしたくてうずうずしています。初回ＯＡをぜひ楽しみにしていて下さい！
【写真】『君の好きは無敵』キュートなオリジナルキャラ4体が解禁
完全オリジナルストーリーで描く本作は、サンリオが取材協力。キャラクタービジネス業界を舞台に、「かわいい」も「好き」もよく分からない元コンサル・草壁杏奈（松本）と、偏屈変人で訳ありなキャラクターデザイナー・瀬尾深月（佐野）が、たった2人で世界的大人気キャラクターの誕生を目指す姿を描く、“かわいい”と“好き”があふれるポジティブ＆パワフルラブコメディーだ。
火曜ドラマ『君の好きは無敵』は、TBS系にて7月14日より毎週火曜22時放送。
※プロデューサー・岩崎愛奈のコメント全文は以下の通り。
■プロデューサー・岩崎愛奈
私のプロデューサーとしての夢のひとつが、いつか星野源さんに主題歌をお願いすることでした。なぜなら、星野源さんの作り出す曲が大好きだからです。
そんな念願が叶って主題歌をお引き受け頂き、さらに星野さんに直接お会いして、「好き」とこの物語に込めた思いをめいっぱいぶつけさせて頂くという、とんでもなくありがたく贅沢な機会を頂きました。
さすがに暑苦しすぎたのではと猛反省をしたりしていますが、星野さんから届いた曲にはワクワクもきゅんも切なさも溢れていて、またも「好き」が止まらなくなっています。
「好き」の力を原動力に突き進んでいく主人公たちのように、私たちキャスト・スタッフ一同も星野さんから頂いたこの曲への「好き！」をパワーにして最後まで全力で駆け抜けていけそうです。
素晴らしい曲を届けて下さった星野さんに心から感謝しています。聴けば必ず「好き！」になってしまうようなこの曲を、皆さんにも早くお届けしたくてうずうずしています。初回ＯＡをぜひ楽しみにしていて下さい！