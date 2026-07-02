『まどマギ』劇場版リバイバル上映、前編＆後編の劇場拡大！ 新編が8.14よりスタート
8月28日からの『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』の公開に先駆け、劇場版［前編］始まりの物語、［後編］永遠の物語 がのリバイバル上映劇場の追加と、［新編］叛逆の物語のリバイバル上映されることが決定した。
【写真】リバイバル上映される『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［後編］永遠の物語』『［新編］叛逆の物語』キービジュアル
［前編］始まりの物語」は7月10日から、［後編］永遠の物語は7月17日から、10館の劇場でのDolby Cinema（R）にて2週間限定上映が決定していたが、このたび、通常版もふくめ192館に拡大して上映することが決定。
そして、［新編］叛逆の物語』は、『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』と同じ287館の劇場で、8月14日より2週間限定上映を行う。
いずれも上映劇場の一覧は、公式サイトにて。
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ』リバイバル上映、［前編］始まりの物語は7月10日、［後編］永遠の物語』は7月17日、［新編］叛逆の物語』は8月14日から開始。
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』は、8月28日公開。
【写真】リバイバル上映される『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［後編］永遠の物語』『［新編］叛逆の物語』キービジュアル
［前編］始まりの物語」は7月10日から、［後編］永遠の物語は7月17日から、10館の劇場でのDolby Cinema（R）にて2週間限定上映が決定していたが、このたび、通常版もふくめ192館に拡大して上映することが決定。
いずれも上映劇場の一覧は、公式サイトにて。
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ』リバイバル上映、［前編］始まりの物語は7月10日、［後編］永遠の物語』は7月17日、［新編］叛逆の物語』は8月14日から開始。
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』は、8月28日公開。