テイラー・スウィフト＆トラビス・ケルシーの挙式は10時間！ ゲストのドレスコードも明らかに
いよいよカウントダウンが始まったテイラー・スウィフトとトラビス・ケルシーの結婚式。ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで行われるとされる当日の詳しいスケジュールが明らかになった。祝祭は10時間も続くようだ。
【写真】お似合い！ テイラー・スウィフト＆トラビス・ケルシーのおしゃれデートショット
Page Sixによると、もはや世紀の挙式と言えるテイラーとトラビスの結婚式は、現地時間7月2日18時にキックオフ。まずは施設内のインフォシス・シアターにて、ゲスト100人が参加するリハーサルディナーが行われるという。
結婚式当日となる3日は、15時半に開場し、4時から6階のコンコースにてカクテルアワーがスタート。5時半からアリーナでセレモニーが行われ、披露宴は18時半に始まり、日をまたいで午前2時まで続く模様。この日は1000人以上のゲストが招待されているとみられる。
またPeopleによれば、ゲストに求められるドレスコードは“ブラックタイ”とのこと。“ブラックタイ”とは、夕方以降に開催される式典やパーティーを想定したもので、男性にタキシード、女性にロング丈のイブニングドレスの着用が求められる。2人の挙式では、授賞式やガライベントのようなゲストたちのフォーマルで華やかな装いが見られそうだ。
新郎となるトラビスは、これより一段格が高い“ホワイトタイ”に準じた服装を着用する可能性もある。彼の元スーツデザイナーであるトム・マーチテリは、トラビスが「ホワイトタイの正装――燕尾服にシルクハット、ウエストコートとも呼ばれる白いベストと白いシャツ、白い蝶ネクタイ」を身に着けると予想。彼がテイラーの「Eras Tour」ロンドン公演で、燕尾服にシルクハット姿でカメオ出演したことに触れ、「とても似合っていたし、ホワイトタイは男性にとって最高峰の装いだ。挙式の装いとして最高だと思う」と語り、これを意識した服装で式に臨むだろうと語った。
なお2人の挙式には、NFL選手のジョージ・キトル、コーチのアンディ・リード、モデルで俳優のスキ・ウォーターハウス、司会者のグラハム・ノートンらが出席を表明。ほかにも、エド・シーランやセレーナ・ゴメス、ハイム姉妹、ゾーイ・クラヴィッツ、ジャック・アントノフ、スティーヴィー・ニックスらが招待されているとみられる。ゲストには、「携帯電話の持ち込み禁止」と「贈り物不要」が伝えられているという。
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Page Sixによると、もはや世紀の挙式と言えるテイラーとトラビスの結婚式は、現地時間7月2日18時にキックオフ。まずは施設内のインフォシス・シアターにて、ゲスト100人が参加するリハーサルディナーが行われるという。
またPeopleによれば、ゲストに求められるドレスコードは“ブラックタイ”とのこと。“ブラックタイ”とは、夕方以降に開催される式典やパーティーを想定したもので、男性にタキシード、女性にロング丈のイブニングドレスの着用が求められる。2人の挙式では、授賞式やガライベントのようなゲストたちのフォーマルで華やかな装いが見られそうだ。
新郎となるトラビスは、これより一段格が高い“ホワイトタイ”に準じた服装を着用する可能性もある。彼の元スーツデザイナーであるトム・マーチテリは、トラビスが「ホワイトタイの正装――燕尾服にシルクハット、ウエストコートとも呼ばれる白いベストと白いシャツ、白い蝶ネクタイ」を身に着けると予想。彼がテイラーの「Eras Tour」ロンドン公演で、燕尾服にシルクハット姿でカメオ出演したことに触れ、「とても似合っていたし、ホワイトタイは男性にとって最高峰の装いだ。挙式の装いとして最高だと思う」と語り、これを意識した服装で式に臨むだろうと語った。
なお2人の挙式には、NFL選手のジョージ・キトル、コーチのアンディ・リード、モデルで俳優のスキ・ウォーターハウス、司会者のグラハム・ノートンらが出席を表明。ほかにも、エド・シーランやセレーナ・ゴメス、ハイム姉妹、ゾーイ・クラヴィッツ、ジャック・アントノフ、スティーヴィー・ニックスらが招待されているとみられる。ゲストには、「携帯電話の持ち込み禁止」と「贈り物不要」が伝えられているという。