【大阪グルメ】阪神梅田の名物「いか焼き」“コーン入り”約2年ぶり限定復活 スナックパークに貴重野菜メニューずらり【一覧】
阪神梅田本店（大阪市北区）の名物「いか焼き」に“コーン入り”が2年ぶりに復活した。
【画像多数】阪神梅田に登場…「カドヤ食堂」野菜マシマシ中華そば、「えきそば」さっぱり野菜えきそばなどずらり
地下1階スナックパークで7月1日より『スナックパークの野菜フェア』が開幕。「いか焼き」「カドヤ食堂」「えきそば」など13店舗で、バラエティー豊かな野14種類の野菜メニューが期間限定で登場している。
「いか焼き」は阪神名物で、1日1万枚売れることもある。「コーンいか焼き」は、コーンのほのかな甘味と、モチモチ生地が相性ぴったりで、今回約2年ぶりリバイバルとなる。
「かどや食堂」のマシマシ野菜中華そばや、「えきそば」の野菜メニューなども楽しめる。
■阪神梅田本店 地下1階 スナックパーク「スナックパークの野菜フェア」
7月1日（水）〜8月31日（月）
▼「阪神名物 いか焼き」コーンいか焼き（1枚）198円
※阪神梅田本店限定 ※平日限定各100枚
午前11時から販売 8月12日（水）〜8月14日（金）は販売中止
▼「カドヤ食堂」野菜マシマシ中華そば（1杯）980円
※阪神梅田本店限定
▼「えきそば」さっぱり野菜えきそば（冷／温）（1杯）680円
※阪神梅田本店限定
▼「ふじたま」ねぎまみれたこ焼き（8個入）630円
※阪神梅田本店限定
▼「ローマ軒」野菜マシマシジャポネーゼ（1人前）920円
※阪神梅田本店限定＞
▼「魚がし日本一」オクラの握り（2貫）240円、水ナスの握り（2貫）300円
※阪神梅田本店限定
▼「うどん藤味」野菜ネバネバぶっかけうどん（冷）（1杯）680円
※阪神梅田本店限定
▼「天ぷらの山」MEGA野菜かき揚げ天丼（1人前）600円
※阪神梅田本店限定 ※各日限定20食
▼「元祖ちょぼ焼き本舗」チーズコーンちょぼ焼き（1枚）280円
※阪神梅田本店限定
▼「おフクさん」ベビーリーフのマヨ焼きそば（1人前）690円
※阪神梅田本店限定
▼「うまかラーメン」野菜ラーメン（1杯）600円
※阪神梅田本店限定 ※各日限定20食
▼「海鮮丼の駅前」まぐたくのごまだれ丼（1杯）850円
※阪神梅田本店限定
▼「玉子丸」野菜ゴロゴロカレー（1杯）630円
※阪神梅田本店限定
【画像多数】阪神梅田に登場…「カドヤ食堂」野菜マシマシ中華そば、「えきそば」さっぱり野菜えきそばなどずらり
地下1階スナックパークで7月1日より『スナックパークの野菜フェア』が開幕。「いか焼き」「カドヤ食堂」「えきそば」など13店舗で、バラエティー豊かな野14種類の野菜メニューが期間限定で登場している。
「いか焼き」は阪神名物で、1日1万枚売れることもある。「コーンいか焼き」は、コーンのほのかな甘味と、モチモチ生地が相性ぴったりで、今回約2年ぶりリバイバルとなる。
■阪神梅田本店 地下1階 スナックパーク「スナックパークの野菜フェア」
7月1日（水）〜8月31日（月）
▼「阪神名物 いか焼き」コーンいか焼き（1枚）198円
※阪神梅田本店限定 ※平日限定各100枚
午前11時から販売 8月12日（水）〜8月14日（金）は販売中止
▼「カドヤ食堂」野菜マシマシ中華そば（1杯）980円
※阪神梅田本店限定
▼「えきそば」さっぱり野菜えきそば（冷／温）（1杯）680円
※阪神梅田本店限定
▼「ふじたま」ねぎまみれたこ焼き（8個入）630円
※阪神梅田本店限定
▼「ローマ軒」野菜マシマシジャポネーゼ（1人前）920円
※阪神梅田本店限定＞
▼「魚がし日本一」オクラの握り（2貫）240円、水ナスの握り（2貫）300円
※阪神梅田本店限定
▼「うどん藤味」野菜ネバネバぶっかけうどん（冷）（1杯）680円
※阪神梅田本店限定
▼「天ぷらの山」MEGA野菜かき揚げ天丼（1人前）600円
※阪神梅田本店限定 ※各日限定20食
▼「元祖ちょぼ焼き本舗」チーズコーンちょぼ焼き（1枚）280円
※阪神梅田本店限定
▼「おフクさん」ベビーリーフのマヨ焼きそば（1人前）690円
※阪神梅田本店限定
▼「うまかラーメン」野菜ラーメン（1杯）600円
※阪神梅田本店限定 ※各日限定20食
▼「海鮮丼の駅前」まぐたくのごまだれ丼（1杯）850円
※阪神梅田本店限定
▼「玉子丸」野菜ゴロゴロカレー（1杯）630円
※阪神梅田本店限定