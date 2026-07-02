カミツキレイニーによるダークファンタジー小説『魔女と猟犬』アニメ化＆ティザーPV解禁
人気ライトノベル『魔女と猟犬』が、テレビアニメ化されることが決定し、ティザーPVとティザービジュアルが解禁された。
【動画】“鏡の魔女”テレサリサと主人公ロロによる、手に汗握るアクションシーンを初公開！ ティザーPV
原作は、カミツキレイニーによる同名のライトノベル（小学館「ガガガ文庫」刊）。
スタッフ陣には、実写『ウルトラマン』シリーズ（監督）やアニメ映画『ヒプノシスマイク‐Division Rap Battle‐』（監督）など、ジャンルを横断して第一線で活躍する監督・辻本貴則を起用。
キャラクターデザインには、アニメーションスタジオYostar Picturesで数々の人気作を支えてきた斉藤健吾を迎え、豪華クリエイター陣が集結。新進気鋭のアニメーションスタジオ・TriFスタジオが担当し、美しくも激しいアニメーションに期待が高まる。
さらに、本作は原作者自らがシナリオ構成に参加。原作の持つ壮大な世界観を大切にしながら、映像ならではのダイナミックな演出が加えられている。映像業界のトップランナーと原作者のタッグによって、この物語がどのような驚きと感動を与えてくれる作品になるのか。
本日公開されたティザーPVでは、原作小説1巻の表紙を飾る“鏡の魔女”テレサリサと主人公ロロによる、手に汗握るアクションシーンを初公開。火花散るアクロバティックな映像は、これからの物語の激しさを予感させる仕上がりとなっている。
併せて、ティザーサイトと公式SNSが公開された。ティーザーサイトでは原作者のカミツキレイニーと、原作イラストレーターのLAMからアニメ化のお祝いコメントが公開されている。
【動画】“鏡の魔女”テレサリサと主人公ロロによる、手に汗握るアクションシーンを初公開！ ティザーPV
原作は、カミツキレイニーによる同名のライトノベル（小学館「ガガガ文庫」刊）。
スタッフ陣には、実写『ウルトラマン』シリーズ（監督）やアニメ映画『ヒプノシスマイク‐Division Rap Battle‐』（監督）など、ジャンルを横断して第一線で活躍する監督・辻本貴則を起用。
さらに、本作は原作者自らがシナリオ構成に参加。原作の持つ壮大な世界観を大切にしながら、映像ならではのダイナミックな演出が加えられている。映像業界のトップランナーと原作者のタッグによって、この物語がどのような驚きと感動を与えてくれる作品になるのか。
本日公開されたティザーPVでは、原作小説1巻の表紙を飾る“鏡の魔女”テレサリサと主人公ロロによる、手に汗握るアクションシーンを初公開。火花散るアクロバティックな映像は、これからの物語の激しさを予感させる仕上がりとなっている。
併せて、ティザーサイトと公式SNSが公開された。ティーザーサイトでは原作者のカミツキレイニーと、原作イラストレーターのLAMからアニメ化のお祝いコメントが公開されている。