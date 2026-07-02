本日配信『ガス人間』相関図解禁 サザンオールスターズの不朽の名曲「いとしのエリー」が物語をつなぐ“キーソング”に
本日7月2日配信開始となったNetflixシリーズ『ガス人間』に、サザンオールスターズの楽曲「いとしのエリー」が“キーソング”として起用されていることが発表された。また、本作の相関図が解禁となった。
【写真】「いとしのエリー」を歌うサザンオールスターズ
本作は、東宝映画『ガス人間第一号』（1960）を、東宝とNetflixの初タッグによって全8話の完全オリジナルストーリーによドラマシリーズとしてリブート。東宝が企画・製作し、共同企画・制作として韓国の制作会社WOWPOINTが参加。ヨン・サンホ（エグゼクティブプロデューサー・脚本）と片山慎三（監督）がタッグを組んだ。
劇場型の連続予告殺人を仕掛けるガス人間に立ち向かう刑事と記者を演じるのは小栗旬と蒼井優。動画配信者の兄妹を広瀬すずと林遣都が演じる。そして元ヤクザの上場企業社長役には竹野内豊。ガス人間としてひときわ異彩を放つのは、本作が演技初挑戦＆俳優デビューを飾るUTA。
サザンオールスターズ「いとしのエリー」の“キーソング”起用は、エグゼクティブ・プロデューサー／脚本を務めたヨン・サンホの強い希望をきっかけに、制作陣の熱烈なオファーにより実現した。不可避の予告殺人事件の真相と、警察・マスコミ・動画配信者・裏社会の住人・時の権力者ら、ガス人間を取り巻くキャラクターたちの思惑が入り乱れ、ハイレベルで交錯する劇中において、この昭和・平成・令和と時代を超えて日本中から愛され続ける名曲が、「物語の鍵（キー）」として、重要な役割を果たしている。
Netflixシリーズ『ガス人間』は世界独占配信中。
＜コメント全文＞
■エグゼクティブ・プロデューサー／脚本：ヨン・サンホ
『ガス人間』において、物語の重要な役割を果たす楽曲として最も何がふさわしいか。
そう考えたとき、共同脚本のリュ・ヨンジェと相談し、サザンオールスターズの「いとしのエリー」はどうか、という結論になりました。
それ以来、『ガス人間』が持つさまざまな情緒と、「いとしのエリー」が持つ独特の感情があまりにも見事に重なり、「いとしのエリー」は『ガス人間』が描く感情の中心になりました。後半の脚本を書いている間も、ずっと「いとしのエリー」を聴きながら作業していました。
最終的に「いとしのエリー」は、単なる挿入歌ではなく、リブートされた『ガス人間』の中心感情として位置づけられています。
心から、『ガス人間』と「いとしのエリー」の出会いは運命的だったと言いたいです。
■監督：片山慎三
今回キーソング として使用させていただき、編集を進めていく中、曲がもつイメージが話を追うごとに様々な印象に変わっていくことに驚かされました。改めていとしのエリーという楽曲がもつ奥深さに感嘆いたしました。
これから観ていただく皆さんにも同じように感じていただけたら幸いです。
【写真】「いとしのエリー」を歌うサザンオールスターズ
本作は、東宝映画『ガス人間第一号』（1960）を、東宝とNetflixの初タッグによって全8話の完全オリジナルストーリーによドラマシリーズとしてリブート。東宝が企画・製作し、共同企画・制作として韓国の制作会社WOWPOINTが参加。ヨン・サンホ（エグゼクティブプロデューサー・脚本）と片山慎三（監督）がタッグを組んだ。
サザンオールスターズ「いとしのエリー」の“キーソング”起用は、エグゼクティブ・プロデューサー／脚本を務めたヨン・サンホの強い希望をきっかけに、制作陣の熱烈なオファーにより実現した。不可避の予告殺人事件の真相と、警察・マスコミ・動画配信者・裏社会の住人・時の権力者ら、ガス人間を取り巻くキャラクターたちの思惑が入り乱れ、ハイレベルで交錯する劇中において、この昭和・平成・令和と時代を超えて日本中から愛され続ける名曲が、「物語の鍵（キー）」として、重要な役割を果たしている。
Netflixシリーズ『ガス人間』は世界独占配信中。
＜コメント全文＞
■エグゼクティブ・プロデューサー／脚本：ヨン・サンホ
『ガス人間』において、物語の重要な役割を果たす楽曲として最も何がふさわしいか。
そう考えたとき、共同脚本のリュ・ヨンジェと相談し、サザンオールスターズの「いとしのエリー」はどうか、という結論になりました。
それ以来、『ガス人間』が持つさまざまな情緒と、「いとしのエリー」が持つ独特の感情があまりにも見事に重なり、「いとしのエリー」は『ガス人間』が描く感情の中心になりました。後半の脚本を書いている間も、ずっと「いとしのエリー」を聴きながら作業していました。
最終的に「いとしのエリー」は、単なる挿入歌ではなく、リブートされた『ガス人間』の中心感情として位置づけられています。
心から、『ガス人間』と「いとしのエリー」の出会いは運命的だったと言いたいです。
■監督：片山慎三
今回キーソング として使用させていただき、編集を進めていく中、曲がもつイメージが話を追うごとに様々な印象に変わっていくことに驚かされました。改めていとしのエリーという楽曲がもつ奥深さに感嘆いたしました。
これから観ていただく皆さんにも同じように感じていただけたら幸いです。