『ひゃくえむ。』のアニメスタジオが漫画家・奥田亜紀子作品を初の映像化！ 『るすばん』公開決定
漫画家・奥田亜紀子の短編集『心臓』の中の一編を初めて映像化した短編アニメーション『るすばん』が、8月1日より新宿K’s cinemaで1週間限定公開されることが決まった。併せて、ポスタービジュアル、予告編、場面スチール7点が解禁となった。
【動画】こだわりの制作過程もうかがえる『るすばん』予告
本作は、「このマンガがすごい!2020」オンナ編第5位にランクインした奥田亜紀子の短編集『心臓』の中から『るすばん』をアニメーションスタジオのロックンロール・マウンテンが映像化。これまでの主な制作手法であった実写をトレースするロトスコープは使わず、若手スタッフのみで初の全編手描きアニメーションに挑戦した。監督を務めるのは柳澤あゆみ。今回が監督デビュー作となる。
1987年8月。大きな家でひとり、留守番をまかされた主人公とっこのある1日。家族が帰ってくるまでの、こどもだけが知っている特別な時間がつづられる。
ポスタービジュアルは、「みんなの家に、わたしがひとり。」というコピーと共に、とっこが過ごす懐かしい日本家屋の居間の一角、少女漫画雑誌、恐竜の貯金箱、とっこが描く「てん」の文字、ひとりたたずむとっこの後ろ姿などがちりばめられている。
予告編は、さまざまな夏の1ページがスケッチされていき、ひとり留守番を任されたとっこの心の内の豊かさとさびしさ、相反する感情が凝縮したものに。さらに、水の中にねこの人形を浸すカットの水の揺らぎ、とっこが横たわる畳の傷みの描写など、アニメーション技術としても細部にまでこだわった制作過程がうかがえる。
公開決定を受け、柳澤監督は「言葉ではいいようのない瞬間が詰まっている作品です」、原作者の奥田は「この作品にこめられたのはとても個人的な記憶ですが、私じゃない誰かの古い記憶にまで届くんじゃないかと思っています」、企画・プロデュースの岩井澤は「言語化が難しいあの頃の空気感や心象を独自の視点で表現する奥田さんの漫画を、柳澤監督を中心にRRMスタッフが素晴らしいアニメーション映画に仕上げてくれました」とそれぞれコメントを寄せた。
なお、『るすばん』と共に、2010年、岩井澤が監督を務めた短編アニメーション『山』の同時上映も決定。漫画家・大橋裕之の短編漫画の映像化で、この制作を経て長編アニメーション映画『音楽』誕生へとつながったきっかけの作品だ。
また、公開期間中はそれぞれ異なるゲストを迎え、監督・柳澤あゆみと連日アフタートークを開催する予定。スタッフのコメントや原画、設定資料、原作者・奥田亜紀子によるイメージボードなど、制作の過程を詰め込んだ全52ページのドキュメントブックも劇場窓口にて販売する。
短編アニメーション『るすばん』は、8月1日より新宿K’s cinemaで1週間限定公開。
※柳澤あゆみ監督らのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■柳澤あゆみ（監督）
奥田亜紀子さんの、物語よりも掴みきれない“空気”のようなものを描いた希少な作品を監督できて、本当に光栄です。
漫画として完成されている奥田さんの作品は、映像化する意義を見出すのがものすごく難しかったのですが、スタッフとともに原作の一コマ一コマに向き合い、アニメーションならではの『るすばん』を制作しました。
言葉ではいいようのない瞬間が詰まっている作品です。
こどもの方も、おとなの方も、ぜひ劇場にいらしてください...!
■奥田亜紀子（原作）
数年前、私が18歳までを過ごした実家が取り壊されました。
『るすばん』は、その家の記憶から生まれた作品です。
アニメになったことで、風景や過去の自分と再会できました。
丁寧に映像へと結実させてくださった監督をはじめ、
制作に携わってくださった皆さまに心から感謝しています。
気づけば、何度も繰り返し再生していました。
この作品にこめられたのはとても個人的な記憶ですが、
私じゃない誰かの古い記憶にまで届くんじゃないかと思っています。
■岩井澤健治（企画・プロデュース）
『ひゃくえむ。』完成後、自社スタジオで短編を制作できないかと考えていたところ、
奥田亜紀子さんの短編集「心臓」に収録されている「るすばん」を原作にするのはどうだろうと思いつき企画したのが始まりです。
言語化が難しいあの頃の空気感や心象を独自の視点で表現する奥田さんの漫画を、
柳澤監督を中心にRRMスタッフが素晴らしいアニメーション映画に仕上げてくれました。
是非劇場までお越しいただけますと幸いです。
【動画】こだわりの制作過程もうかがえる『るすばん』予告
本作は、「このマンガがすごい!2020」オンナ編第5位にランクインした奥田亜紀子の短編集『心臓』の中から『るすばん』をアニメーションスタジオのロックンロール・マウンテンが映像化。これまでの主な制作手法であった実写をトレースするロトスコープは使わず、若手スタッフのみで初の全編手描きアニメーションに挑戦した。監督を務めるのは柳澤あゆみ。今回が監督デビュー作となる。
ポスタービジュアルは、「みんなの家に、わたしがひとり。」というコピーと共に、とっこが過ごす懐かしい日本家屋の居間の一角、少女漫画雑誌、恐竜の貯金箱、とっこが描く「てん」の文字、ひとりたたずむとっこの後ろ姿などがちりばめられている。
予告編は、さまざまな夏の1ページがスケッチされていき、ひとり留守番を任されたとっこの心の内の豊かさとさびしさ、相反する感情が凝縮したものに。さらに、水の中にねこの人形を浸すカットの水の揺らぎ、とっこが横たわる畳の傷みの描写など、アニメーション技術としても細部にまでこだわった制作過程がうかがえる。
公開決定を受け、柳澤監督は「言葉ではいいようのない瞬間が詰まっている作品です」、原作者の奥田は「この作品にこめられたのはとても個人的な記憶ですが、私じゃない誰かの古い記憶にまで届くんじゃないかと思っています」、企画・プロデュースの岩井澤は「言語化が難しいあの頃の空気感や心象を独自の視点で表現する奥田さんの漫画を、柳澤監督を中心にRRMスタッフが素晴らしいアニメーション映画に仕上げてくれました」とそれぞれコメントを寄せた。
なお、『るすばん』と共に、2010年、岩井澤が監督を務めた短編アニメーション『山』の同時上映も決定。漫画家・大橋裕之の短編漫画の映像化で、この制作を経て長編アニメーション映画『音楽』誕生へとつながったきっかけの作品だ。
また、公開期間中はそれぞれ異なるゲストを迎え、監督・柳澤あゆみと連日アフタートークを開催する予定。スタッフのコメントや原画、設定資料、原作者・奥田亜紀子によるイメージボードなど、制作の過程を詰め込んだ全52ページのドキュメントブックも劇場窓口にて販売する。
短編アニメーション『るすばん』は、8月1日より新宿K’s cinemaで1週間限定公開。
※柳澤あゆみ監督らのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■柳澤あゆみ（監督）
奥田亜紀子さんの、物語よりも掴みきれない“空気”のようなものを描いた希少な作品を監督できて、本当に光栄です。
漫画として完成されている奥田さんの作品は、映像化する意義を見出すのがものすごく難しかったのですが、スタッフとともに原作の一コマ一コマに向き合い、アニメーションならではの『るすばん』を制作しました。
言葉ではいいようのない瞬間が詰まっている作品です。
こどもの方も、おとなの方も、ぜひ劇場にいらしてください...!
■奥田亜紀子（原作）
数年前、私が18歳までを過ごした実家が取り壊されました。
『るすばん』は、その家の記憶から生まれた作品です。
アニメになったことで、風景や過去の自分と再会できました。
丁寧に映像へと結実させてくださった監督をはじめ、
制作に携わってくださった皆さまに心から感謝しています。
気づけば、何度も繰り返し再生していました。
この作品にこめられたのはとても個人的な記憶ですが、
私じゃない誰かの古い記憶にまで届くんじゃないかと思っています。
■岩井澤健治（企画・プロデュース）
『ひゃくえむ。』完成後、自社スタジオで短編を制作できないかと考えていたところ、
奥田亜紀子さんの短編集「心臓」に収録されている「るすばん」を原作にするのはどうだろうと思いつき企画したのが始まりです。
言語化が難しいあの頃の空気感や心象を独自の視点で表現する奥田さんの漫画を、
柳澤監督を中心にRRMスタッフが素晴らしいアニメーション映画に仕上げてくれました。
是非劇場までお越しいただけますと幸いです。