橋本環奈×チェ・ジョンヒョプ『バカンスの法則』イメージショット公開 Netflixで世界配信決定！
橋本環奈が主演、韓国俳優チェ・ジョンヒョプが共演、漫画家の東村アキコが原作・脚本・監督を務めるABEMAオリジナルドラマ『バカンスの法則』より、イメージショット3枚が解禁。また、7月31日よりNetflixにて世界配信も決定した。
【写真】橋本環奈×チェ・ジョンヒョプが魅せる、ひと夏の“デトックス・ロマンス” 『バカンスの法則』イメージショット
本作は、多忙な日々に疲弊した主人公・星野緑が、海辺の別荘で過ごす“非日常のバカンス”のなかで、ミステリアスな管理人・西上と出会い、恋に落ち、人生の大切な時間を取り戻していくひと夏の“デトックス・ロマンス”を描く。
毎日を全力で駆け抜ける現代人の心をそっと解きほぐし、「人生には休みが必要だ」と前を向かせてくれるような笑って泣けるストーリーを、1話15分・週3回（月・水・金）配信する。
主人公・星野緑を演じるのは、橋本環奈。美容クリニックの受付で働くも突如無職になったことをきっかけに、祖母が残した別荘へ“人生のバカンス”に出かけることになる、恋には奥手なしっかり者を演じる。そして、緑が訪れた別荘で出会う、どこか浮世離れした雰囲気をまとうミステリアスな管理人・西上（にしがみ）役を、韓国の人気俳優、チェ・ジョンヒョプが演じる。
そして『かくかくしかじか』『東京タラレバ娘』など数々のヒット作を世に送り出してきた漫画家・東村アキコが、自身初となる連続ドラマの原作・脚本・監督を務める。
このたび、本作の世界観を映し出したイメージショットを3枚を公開。
主人公・緑（橋本環）と、ミステリアスな別荘の管理人・西上（チェ・ジョンヒョプ）が別荘のテラスで視線を交わす初々しい姿から、夕暮れ時の淡いピンク色の空が美しく広がるみかん畑のなかで“夏みかん”を手渡す瞬間、そして幻想的な光に包まれた夜の庭で見つめ合う姿まで、エモーショナルなカットになっている。
ビジュアルには、「“一生”忘れられない夏だった」、「限られた時間を過ごす、ひと夏のデトックス・ロマンス」という、本作の楽しくも切ないストーリーを予感させる印象的なキャッチコピーがそれぞれあしらわれており、日常と非日常の狭間である“バカンス”のなかで、少しずつ距離を縮めていく二人の、心洗われるような美しい時間が表現されている。
また、Netflixにて7月31日より世界配信を行うことが決定した。
ABEMAオリジナルドラマ『バカンスの法則』は、ABEMAにて7月27日より毎週月曜・水曜・金曜各20時無料配信（1話15分／全18話）。Netflixにて7月31日より世界配信。
【写真】橋本環奈×チェ・ジョンヒョプが魅せる、ひと夏の“デトックス・ロマンス” 『バカンスの法則』イメージショット
本作は、多忙な日々に疲弊した主人公・星野緑が、海辺の別荘で過ごす“非日常のバカンス”のなかで、ミステリアスな管理人・西上と出会い、恋に落ち、人生の大切な時間を取り戻していくひと夏の“デトックス・ロマンス”を描く。
主人公・星野緑を演じるのは、橋本環奈。美容クリニックの受付で働くも突如無職になったことをきっかけに、祖母が残した別荘へ“人生のバカンス”に出かけることになる、恋には奥手なしっかり者を演じる。そして、緑が訪れた別荘で出会う、どこか浮世離れした雰囲気をまとうミステリアスな管理人・西上（にしがみ）役を、韓国の人気俳優、チェ・ジョンヒョプが演じる。
そして『かくかくしかじか』『東京タラレバ娘』など数々のヒット作を世に送り出してきた漫画家・東村アキコが、自身初となる連続ドラマの原作・脚本・監督を務める。
このたび、本作の世界観を映し出したイメージショットを3枚を公開。
主人公・緑（橋本環）と、ミステリアスな別荘の管理人・西上（チェ・ジョンヒョプ）が別荘のテラスで視線を交わす初々しい姿から、夕暮れ時の淡いピンク色の空が美しく広がるみかん畑のなかで“夏みかん”を手渡す瞬間、そして幻想的な光に包まれた夜の庭で見つめ合う姿まで、エモーショナルなカットになっている。
ビジュアルには、「“一生”忘れられない夏だった」、「限られた時間を過ごす、ひと夏のデトックス・ロマンス」という、本作の楽しくも切ないストーリーを予感させる印象的なキャッチコピーがそれぞれあしらわれており、日常と非日常の狭間である“バカンス”のなかで、少しずつ距離を縮めていく二人の、心洗われるような美しい時間が表現されている。
また、Netflixにて7月31日より世界配信を行うことが決定した。
ABEMAオリジナルドラマ『バカンスの法則』は、ABEMAにて7月27日より毎週月曜・水曜・金曜各20時無料配信（1話15分／全18話）。Netflixにて7月31日より世界配信。