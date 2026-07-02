そこ行く!? RGの“W杯ものまね”がセンスしかないと反響「似てますね」
お笑い芸人のレイザーラモンRGが1日にInstagramを更新。現在開催中の「FIFAワールドカップ2026」北中米大会にちなんだものまねを披露すると、ファンから「かっこいー！」「似てますね」といった反響が寄せられている。
【写真】確かにハーランドなRG
RGが披露したのはベスト16まで勝ち進んでいるノルウェー代表のエース、アーリング・ハーランドのものまね。写真には金髪のウィッグをつけてハーランドになりきるRGの姿が収められている。この投稿の直後にRGはノルウェー代表のユニフォームを着たものまねショットも公開している。
新ネタを披露したRGの投稿にファンからは「えー！かっこいー！」「渋すぎる」「似てますね」「絶妙やな」などの声が相次いでいる。
引用：「レイザーラモンRG」Instagram（＠rgrazorramon）
【写真】確かにハーランドなRG
RGが披露したのはベスト16まで勝ち進んでいるノルウェー代表のエース、アーリング・ハーランドのものまね。写真には金髪のウィッグをつけてハーランドになりきるRGの姿が収められている。この投稿の直後にRGはノルウェー代表のユニフォームを着たものまねショットも公開している。
新ネタを披露したRGの投稿にファンからは「えー！かっこいー！」「渋すぎる」「似てますね」「絶妙やな」などの声が相次いでいる。
引用：「レイザーラモンRG」Instagram（＠rgrazorramon）