アニメーション映画『君と花火と約束と』、初日舞台あいさつ開催決定 佐藤勝利＆原菜乃華＆横澤夏子らが登壇
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利がアニメーション映画初主演を務める『君と花火と約束と』（17日公開）の初日舞台あいさつの実施が決定した。
【場面カット】きれい…！夜空に広がる大きな打ち上げ花火
原作は、真戸香氏の同名小説。日本三大花火大会のひとつ「長岡まつり大花火大会」を舞台に、1枚の謎の絵がつなぐ時を超えた儚（はかな）くも切ないラブストーリーを描く。主人公・夏目誠役を佐藤、ヒロイン・葉山煌役を原菜乃華、誠の前に現れる謎の少女・ハル役を高橋李依、誠の母役を今作の舞台と同じ新潟県出身の横澤夏子が務める。
初日舞台あいさつは、新宿ピカデリーで17日の午後3時40分回（上映後）、午後6時55分の回（上映前）に開催。登壇者は佐藤、原、横澤、鈴木慧監督。また、午後6時55分の回の舞台あいさつの模様は、全国の映画館でライブビューイング中継される。
【場面カット】きれい…！夜空に広がる大きな打ち上げ花火
原作は、真戸香氏の同名小説。日本三大花火大会のひとつ「長岡まつり大花火大会」を舞台に、1枚の謎の絵がつなぐ時を超えた儚（はかな）くも切ないラブストーリーを描く。主人公・夏目誠役を佐藤、ヒロイン・葉山煌役を原菜乃華、誠の前に現れる謎の少女・ハル役を高橋李依、誠の母役を今作の舞台と同じ新潟県出身の横澤夏子が務める。
初日舞台あいさつは、新宿ピカデリーで17日の午後3時40分回（上映後）、午後6時55分の回（上映前）に開催。登壇者は佐藤、原、横澤、鈴木慧監督。また、午後6時55分の回の舞台あいさつの模様は、全国の映画館でライブビューイング中継される。