次回の『風、薫る』“りん”見上愛、術後の容体が悪い“山本”本田大輔から思いがけない言葉
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第14週「ウソと誠」（第70回）が7月3日に放送される。
【写真】りん（見上愛）に訴えかける山本（本田大輔）『風、薫る』第70回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第70回あらすじ
手術を終えた山本（本田大輔）の容体は良くなく、さらに妻のテイ（伊勢佳世）から病院にある知らせが届く。迎えた花火の日。りんは山本から家に帰りたいと言われる…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】りん（見上愛）に訴えかける山本（本田大輔）『風、薫る』第70回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第70回あらすじ
手術を終えた山本（本田大輔）の容体は良くなく、さらに妻のテイ（伊勢佳世）から病院にある知らせが届く。迎えた花火の日。りんは山本から家に帰りたいと言われる…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。