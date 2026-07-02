映画界の宝であるスティーブン・スピルバーグ監督のオリジナル最新作『ディスクロージャー・デイ』は、アメリカで映画観客の世代ギャップを浮き彫りにする事例となっている。もはや、「スピルバーグの新作だ」というだけで、全世代が劇場に出かけるような時代はとうに終わっているのだろうか。

2026年6月12日に米公開を迎えた『ディスクロージャー・デイ』（日本公開は10月1日予定）は、スピルバーグ監督作としては、『未知との遭遇』（1977）や『E.T.』（1982）、『宇宙戦争』（2005）以来の“異星人映画”として注目された。本国での初週末成績は事前予測の3,500万ドルを超える4,453万ドルで1位発進に。海外メディアも概ね好スタートと受け止めたが、しかし2週目にして陰り。6月19～21日は前週比60％減（1,770万ドル）に大幅ダウンし、翌週末26～28日も53%減（825万ドル）と落ち込んだ。

天下のスピルバーグによる新作SF大作としてはやや物足りない。とりわけ同時期、本国では若手監督作品が『ディスクロージャー・デイ』を超えるようなパフォーマンスを発揮したからだ。現在21歳のケイン・パーソンズによるA24作品『バックルームズ』は5月29日のデビュー週末で8,140万ドルを叩き出しており、これは『ディスクロージャー・デイ』同成績から1.83倍。26歳のカリー・バーカー監督作『オブセッション 災愛』は、5月15日封切の初週末1,719万ドルだったところから、口コミで集客力を伸ばし、2週目には前週比40%アップ、3週目にも14%アップと拡散している。

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つまり、誰もが知る大御所スピルバーグの新作であっても、映画業界ではほぼ無名だった若手監督の作品に対し、興行面で当然の優位を保てるわけではないのである。もっとも、これは『ディスクロージャー・デイ』に限った話ではない。近年のスピルバーグ監督作は、批評面で高く評価されることこそあれ、興行面では必ずしも大ヒットを連発してきたわけではなかった。『ウエスト・サイド・ストーリー』（2021）は世界興収約7,600万ドル、『フェイブルマンズ』（2022）は約4,500万ドルにとどまっており、少なくとも幅広い観客を大きく巻き込むタイプの興行にはなっていない。

報道によれば、本作の製作費は1億1,500万ドル、マーケティング費は8,000万ドル。現時点での世界興収2億ドル弱に対し、損益分岐点はざっと3億ドルほどと見積もられている。

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『バックルームズ』などのヒットを横目に、隔世の感を抱かざるを得ない。『バックルームズ』は初週末時、観客の86％が35歳未満、半数以上が25歳未満だったと報じられており、若者世代の動員に成功。一方で『ディスクロージャー・デイ』は60%以上が35歳以上。では、アメリカでもっとも映画館へ足を運んでいるのはZ世代であったことがわかっている。

米は、SNS上では本作が「ベビーブーマー向け（日本で言うところの“団塊の世代”に近い）」と揶揄されていると伝えるほどだ。また、『ディスクロージャー・デイ』は従来的なテレビCMに宣伝予算を投じた一方、若者に支持され、すでに世界興収3.7億ドルに到達した『オブセッション 災愛』はSNSでのバズ戦略で口コミ拡散とリピート鑑賞を促したとも報告されている。

スピルバーグの威光が若者世代に届いていないというのは、一定の年齢以上の映画ファンにとって驚きだが、ある意味では、新陳代謝が進んでいるとも見るべきか。スピルバーグ自身もまた、20代で『ジョーズ』を撮った若き才能だった。

巨匠の名前や有名スターの出演だけで、もう動員を保証できる時代でもない。多くの観客が知るはずのスターが出演しているにも関わらず、ヒットに結び付かなかった近例は『バビロン』（2022）『アムステルダム』（2022）『Argylle／アーガイル』（2024）『フォールガイ』（2024）『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』（2024）『レッド・ワン』（2024）など枚挙にいとまがない。一方、『バックルームズ』『オブセッション 災愛』は、いずれもスター俳優の知名度を前面に押し出して動員するタイプの作品ではない。

動員の中心を担う若者は間違いなく映画館に来ている。ただし彼らを動かしているのは、巨匠の名前やスター俳優の顔ではなく、SNSで共有される熱量や、「いま映画館で見ておくべき」というイベント感覚なのだ。『ディスクロージャー・デイ』は日本では公開予定を10月1日まで伸ばし、十分な宣伝戦略期間を設けた。本国の状況に倣うのなら、「スピルバーグの新作だぞ」だけではもう通用せず、「なぜ映画館で観るべきなのか」を丁寧に説く必要があるだろう。……いや、もしかしたら、「そもそもスピルバーグって誰？」というコミュニケーションも求められるかもしれない？

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『ディスクロージャー・デイ』は2026年10月1日、日本公開。