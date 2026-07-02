「まさに息を呑む美しさ」波瑠に原菜乃華も 美女たちの浴衣姿コレクション！
7月に入って夏本番！ 日本の夏の風物詩と言えば、浴衣は外せないだろう。この時期になるとネットでは女性有名人たちが息を呑むような美しい浴衣ショットを披露する。今回は人気女優、タレントたちが最近自らのInstagramで披露した色っぽい浴衣姿を紹介していく。
【写真】女優たちの色っぽくて美しい浴衣姿にくぎ付け（全15枚）
■波瑠
先月まで主演ドラマ『月夜行路‐答えは名作の中に‐』（日本テレビ系）が放送されていた女優の波瑠。先月末には東京・銀座三越の「アートアクアリウム美術館GINZA」で開催された「夏のアートアクアリウム2026 ―金魚と巡る、日本の夏―」開催記念イベントに、青いアジサイ柄が咲いた浴衣姿で登場した。
自身のInstagramの方でもアートアクアリウムに囲まれて笑顔を見せる浴衣姿のオフショットを披露している。『月夜行路』でも着物姿は披露していたが、それとはまた少し違った夏を感じさせるショットに、コメント欄には「まさに息を呑む美しさですね」「月夜行路の続きかと思った笑」「美しいです！ そして涼やか！ 波瑠さんから涼風がこちらまで届きそう」といった声が投稿されている。
■原菜乃華
4月期には主演ドラマ『るなしい』（テレビ東京）で連ドラ初主演を飾っていた原菜乃華は、今月17日から公開され、原も声優として参加する劇場アニメ『君と花火と約束と』の完成披露試写会での浴衣姿を披露した。ビビッドな赤い浴衣姿が、白い素肌とのコントラストが印象的なショットになっている。
■皆藤愛子
早稲田大学在学中よりキャスターとして活躍する“愛ちゃん”こと皆藤愛子は、三重県伊勢市を旅行した際の思い出ショットとして、御当地スイーツ、冷凍プリンソフトを手にした浴衣姿を公開した。
ピンクに赤い帯のかわいらしい浴衣姿には、「愛子姉ちゃん浴衣 姿かわいい」「浴衣姿にアイス涼しげだね」といった声が寄せられている。
人気若手女優に「世界で最も美しい顔100人」ノミネート美女の浴衣姿も！
■畑芽育
最近では主演ドラマ『エラー』（テレビ朝日系）が放送されたほか、8月には人気漫画原作の出演映画『ブルーロック』が公開される女優の畑芽育。モデルとしても活躍中の畑は、Instagramにファッション誌「Ray」8月号（DONUTS）のオフショットとして、白地に赤い花柄があしらわれた浴衣姿を公開した。
ピンクの帯と水色の大きなリボンを合わせた、夏らしい装いを披露している。投稿の後半では、浴衣姿のアップショットも。髪は編み込みのおさげにアレンジされ、頬から鼻にかけて施されたそばかすメイクが、あどけない雰囲気を引き立てている。
■林ゆめ
Netflixの恋愛リアリティー番組『TERRACE HOUSE 2019‐2020』で注目を集めたほか、映画批評サイト「TC Candler」が選定する「世界で最も美しい顔100人」に3年連続でノミネートされた実績を誇る林ゆめは、「浴衣！ 去年は赤着たから違う色選んだ」と、自身のソロショットを公開。写真には、紺色を基調に花柄があしらわれた浴衣姿で笑顔を見せる林が収められている。
ファンからは「いつ見てもバッチリめちゃくちゃカワイイです♪」「ゆめたんすごく綺麗」「着物似合ってる！」などの声が集まっている。
引用：
「波瑠」Instagram（＠06_haru_17）
「原菜乃華」Instagram（＠nanoka_hara_official）
「皆藤愛子」Instagram（＠aiko_kaito_official）
「畑芽育」Instagram（＠mei_hata_official）
「林ゆめ」Instagram（＠___yuume.18）
【写真】女優たちの色っぽくて美しい浴衣姿にくぎ付け（全15枚）
■波瑠
先月まで主演ドラマ『月夜行路‐答えは名作の中に‐』（日本テレビ系）が放送されていた女優の波瑠。先月末には東京・銀座三越の「アートアクアリウム美術館GINZA」で開催された「夏のアートアクアリウム2026 ―金魚と巡る、日本の夏―」開催記念イベントに、青いアジサイ柄が咲いた浴衣姿で登場した。
■原菜乃華
4月期には主演ドラマ『るなしい』（テレビ東京）で連ドラ初主演を飾っていた原菜乃華は、今月17日から公開され、原も声優として参加する劇場アニメ『君と花火と約束と』の完成披露試写会での浴衣姿を披露した。ビビッドな赤い浴衣姿が、白い素肌とのコントラストが印象的なショットになっている。
■皆藤愛子
早稲田大学在学中よりキャスターとして活躍する“愛ちゃん”こと皆藤愛子は、三重県伊勢市を旅行した際の思い出ショットとして、御当地スイーツ、冷凍プリンソフトを手にした浴衣姿を公開した。
ピンクに赤い帯のかわいらしい浴衣姿には、「愛子姉ちゃん浴衣 姿かわいい」「浴衣姿にアイス涼しげだね」といった声が寄せられている。
人気若手女優に「世界で最も美しい顔100人」ノミネート美女の浴衣姿も！
■畑芽育
最近では主演ドラマ『エラー』（テレビ朝日系）が放送されたほか、8月には人気漫画原作の出演映画『ブルーロック』が公開される女優の畑芽育。モデルとしても活躍中の畑は、Instagramにファッション誌「Ray」8月号（DONUTS）のオフショットとして、白地に赤い花柄があしらわれた浴衣姿を公開した。
ピンクの帯と水色の大きなリボンを合わせた、夏らしい装いを披露している。投稿の後半では、浴衣姿のアップショットも。髪は編み込みのおさげにアレンジされ、頬から鼻にかけて施されたそばかすメイクが、あどけない雰囲気を引き立てている。
■林ゆめ
Netflixの恋愛リアリティー番組『TERRACE HOUSE 2019‐2020』で注目を集めたほか、映画批評サイト「TC Candler」が選定する「世界で最も美しい顔100人」に3年連続でノミネートされた実績を誇る林ゆめは、「浴衣！ 去年は赤着たから違う色選んだ」と、自身のソロショットを公開。写真には、紺色を基調に花柄があしらわれた浴衣姿で笑顔を見せる林が収められている。
ファンからは「いつ見てもバッチリめちゃくちゃカワイイです♪」「ゆめたんすごく綺麗」「着物似合ってる！」などの声が集まっている。
引用：
「波瑠」Instagram（＠06_haru_17）
「原菜乃華」Instagram（＠nanoka_hara_official）
「皆藤愛子」Instagram（＠aiko_kaito_official）
「畑芽育」Instagram（＠mei_hata_official）
「林ゆめ」Instagram（＠___yuume.18）