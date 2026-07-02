鈴木亮平主演劇場版「TOKYO MER」第3弾、齊藤なぎさ出演決定 全シリーズMERメンバー集結の“衝撃”本ポスタービジュアルも解禁
【モデルプレス＝2026/07/02】俳優の鈴木亮平が主演を務める劇場版「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS」（8月21日公開）より、新キャストとして齊藤なぎさの出演が発表された。本ポスタービジュアルと最新予告映像も解禁された。
【写真】「TOKYO MER」新作で集結した豪華歴代MERメンバー集結
新キャストとして出演が発表された齊藤は、首都直下地震により発生したトンネル事故に巻き込まれるアルバイト・若葉小鳥（わかば・ことり）を演じる。事故の救助に駆け付けた喜多見（鈴木）や夏梅（菜々緒）と出会い、赤塚都知事（石田ゆり子）の命の危機を目の当たりにする。医療従事者ではない彼女が、本作で背負う重要な役割とは…？
この度、瀕死の赤塚都知事を抱える喜多見と、全シリーズのMERメンバーが集結した、衝撃的な＜本ポスタービジュアル＞が新たに解禁。「さらば、友よ」というキャッチコピーとともに、瀕死の赤塚都知事を抱える険しい表情の喜多見。さらにその背後には、ボロボロに傷ついたERカー「T01」が…。長きに渡り「TOKYO MER」を支えてきた、赤塚都知事とT01の衝撃的な姿。全国のMERメンバーたちや音羽統括官（賀来賢人）、喜多見の妻であり医師の高輪千晶（仲里依紗）、MERと数々の試練を乗り越えてきた即応対処部隊・千住隊長（要潤）らの顔には、「東京の危機を救うのだ」という決死の覚悟とともに、隠し切れない哀しみがあふれている。彼らの表情が意味するものとは？
さらに、MERメンバーにシリーズ最大の危機が襲い掛かる、緊迫の最新予告映像も解禁された。首都直下地震による爆発や崩落、増え続ける負傷者。被害範囲は都内全域に広がり、各所で次々と発生する大規模医療事案。さらに、【TOKYO MER】の生みの親であり、有事の際の司令塔であるべき赤塚都知事までもが、トンネル内の事故で大怪我を追う…これまで乗り越えてきた数々の試練を遥かに超える最悪の事態に、混乱を隠し切れない新生【TOKYO MER】メンバー。まさに、絶体絶命の危機。トンネル内に閉じ込められた赤塚は、大量出血と激痛に耐えながら「全ての力を総動員し、この危機を“死者０”で乗り越えます」と、全国のMERに東京への出動を要請する。
しかし、すでに東京全土は業火に巻かれ、交通は麻痺し、錯綜するデマにより情報網は混乱の極みにあった。果たしてMERメンバーたちは駆け付けることができるのか。そして、都民1400万人の命を守ることができるのか。なお、本ポスタービジュアル、チラシ、最新予告映像は、7月3日から全国の映画館で掲出される。
2021年にTBS日曜劇場枠で放送された「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」。立てこもり事件、トンネル崩落、爆破テロなど立ちはだかる大きな壁に果敢に挑む姿は、「新たな形の救命医療ドラマ」として多くの感動を生み、日本中を熱狂の渦に巻き込んだ。2023年4月に1作目、2025年8月には2作目となる劇場版『TOKYO MER南海ミッション』が公開。沖縄と鹿児島にまたがる離島での医療充実を目指した、海を渡る新チーム【南海MER】が誕生した。
鈴木・賀来賢人だけでなく、シリーズ初期から作品を支える菜々緒、要潤、仲里依紗、石田ゆり子の続投も発表され、さらには赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎、ファーストサマーウイカ、岩瀬洋志という新キャストが新たに加わり、【新生TOKYO MER】チームが誕生することが明かされている。さらに、これまでの劇場版2作に登場した杏と古川雄大（【YOKOHAMA MER】）、江口洋介・高杉真宙・生見愛瑠・宮澤エマ（【南海MER】）の出演や、かつて【TOKYO MER】として活躍した中条あやみ、小手伸也、佐野勇斗、ジェシー（SixTONES）、フォンチー、伊藤淳史の出演も明らかになっている。（modelpress編集部）
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【写真】「TOKYO MER」新作で集結した豪華歴代MERメンバー集結
◆齊藤なぎさ「TOKYO MER」出演決定
新キャストとして出演が発表された齊藤は、首都直下地震により発生したトンネル事故に巻き込まれるアルバイト・若葉小鳥（わかば・ことり）を演じる。事故の救助に駆け付けた喜多見（鈴木）や夏梅（菜々緒）と出会い、赤塚都知事（石田ゆり子）の命の危機を目の当たりにする。医療従事者ではない彼女が、本作で背負う重要な役割とは…？
◆全シリーズMERメンバー集結の本ポスタービジュアル解禁
この度、瀕死の赤塚都知事を抱える喜多見と、全シリーズのMERメンバーが集結した、衝撃的な＜本ポスタービジュアル＞が新たに解禁。「さらば、友よ」というキャッチコピーとともに、瀕死の赤塚都知事を抱える険しい表情の喜多見。さらにその背後には、ボロボロに傷ついたERカー「T01」が…。長きに渡り「TOKYO MER」を支えてきた、赤塚都知事とT01の衝撃的な姿。全国のMERメンバーたちや音羽統括官（賀来賢人）、喜多見の妻であり医師の高輪千晶（仲里依紗）、MERと数々の試練を乗り越えてきた即応対処部隊・千住隊長（要潤）らの顔には、「東京の危機を救うのだ」という決死の覚悟とともに、隠し切れない哀しみがあふれている。彼らの表情が意味するものとは？
◆緊迫の最新予告映像公開
さらに、MERメンバーにシリーズ最大の危機が襲い掛かる、緊迫の最新予告映像も解禁された。首都直下地震による爆発や崩落、増え続ける負傷者。被害範囲は都内全域に広がり、各所で次々と発生する大規模医療事案。さらに、【TOKYO MER】の生みの親であり、有事の際の司令塔であるべき赤塚都知事までもが、トンネル内の事故で大怪我を追う…これまで乗り越えてきた数々の試練を遥かに超える最悪の事態に、混乱を隠し切れない新生【TOKYO MER】メンバー。まさに、絶体絶命の危機。トンネル内に閉じ込められた赤塚は、大量出血と激痛に耐えながら「全ての力を総動員し、この危機を“死者０”で乗り越えます」と、全国のMERに東京への出動を要請する。
しかし、すでに東京全土は業火に巻かれ、交通は麻痺し、錯綜するデマにより情報網は混乱の極みにあった。果たしてMERメンバーたちは駆け付けることができるのか。そして、都民1400万人の命を守ることができるのか。なお、本ポスタービジュアル、チラシ、最新予告映像は、7月3日から全国の映画館で掲出される。
◆鈴木亮平主演「TOKYO MER」
2021年にTBS日曜劇場枠で放送された「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」。立てこもり事件、トンネル崩落、爆破テロなど立ちはだかる大きな壁に果敢に挑む姿は、「新たな形の救命医療ドラマ」として多くの感動を生み、日本中を熱狂の渦に巻き込んだ。2023年4月に1作目、2025年8月には2作目となる劇場版『TOKYO MER南海ミッション』が公開。沖縄と鹿児島にまたがる離島での医療充実を目指した、海を渡る新チーム【南海MER】が誕生した。
鈴木・賀来賢人だけでなく、シリーズ初期から作品を支える菜々緒、要潤、仲里依紗、石田ゆり子の続投も発表され、さらには赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎、ファーストサマーウイカ、岩瀬洋志という新キャストが新たに加わり、【新生TOKYO MER】チームが誕生することが明かされている。さらに、これまでの劇場版2作に登場した杏と古川雄大（【YOKOHAMA MER】）、江口洋介・高杉真宙・生見愛瑠・宮澤エマ（【南海MER】）の出演や、かつて【TOKYO MER】として活躍した中条あやみ、小手伸也、佐野勇斗、ジェシー（SixTONES）、フォンチー、伊藤淳史の出演も明らかになっている。（modelpress編集部）
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