2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が結成10周年を記念して、8月にグループ史上最大規模の「渋谷ジャック」企画を開催することを1日までに発表した。第1弾として、東急グループとのスペシャルコラボレーションイベント「すとぷり 10th Anniversary in Shibuya with TOKYU GROUP」を、8月7日から30日まで開催する。

本イベントは、渋谷駅周辺の商業施設や公共交通機関を巻き込み、街全体をすとぷり一色に染め上げる10周年にふさわしい特別企画だ。期間中は、渋谷ヒカリエやSHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109、渋谷マークシティ、渋谷ストリーム、渋谷サクラステージの計6施設に、これまでの歩みを振り返る6種類の「10周年記念フォトパネル」が出現。対象の飲食店舗で1500円以上を利用すると、歴代の配信サムネイルなどをモチーフにした限定デザインの「オリジナルポストカード」がプレゼントされる。

さらに、渋谷ヒカリエのカフェ＆レストランでは、楽曲の世界観をイメージしたオリジナルフードピック付きのコラボメニューが登場。食の祭典「シブヤフードダンジョン」でも、ポストカード付きの限定コラボ商品が販売だ。また、SHIBUYA109渋谷店には、今秋オープン予定の常設店に先駆けて、ポップアップストア「STPR Family STORE - DREAM LAND -」が期間限定で出店して、限定グッズやSTPR Familyの公式グッズを取り扱う。

街中の移動でも、すとぷりの世界観を楽しめるようにと、東急東横線では、車内一面に10周年の広告や映像を掲出した1編成（10両）まるごとジャックトレイン「すとぷり 10th Anniversary号」が運行。さらに、渋谷駅発着の東急バスでも2種類の鮮やかなコラボラッピングバスが渋谷の街を駆け巡る。

このほか、渋谷エリア全域を舞台にスタンプを集めるとオリジナルスマホ壁紙がもらえる「デジタルラリー」の開催や、莉犬らによる限定の館内放送、ゲームプラットフォームRobloxのSHIBUYA109ゲーム内でのスペシャルコラボなど、質量ともに過去最大級のジャックとなる。

現在、全国4都市を巡るアリーナツアーを展開中のすとぷりは、8月18日から20日にかけて、この渋谷の国立代々木競技場第一体育館でツアー最後の東京公演を控えている。フィナーレの大舞台に向けて渋谷の街全体が、すとぷり一色に染まる夏がやってくる。