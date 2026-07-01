夏の定番「とりあえずビールと枝豆！」。実はこの組み合わせ、美味しいだけでなく、体にとっても理にかなった抜群のコンビだということをご存じですか？さらに枝豆は、「湯を沸かしてから畑に行け」と言われるほど鮮度が命の野菜。今回は、知っているようで知らない枝豆の魅力と、美味しく食べるための一工夫をご紹介します。

【写真を見る】甘い！枝豆農家に聞いた「おいしい茹で方」

山形純菜キャスター：

定番の組み合わせである「とりあえずビールと枝豆」。実は美味しいだけではなく、栄養面でみても理にかなっているのです。

管理栄養士の坂本ひかるさんによると「枝豆には『ビタミンCやビタミンB群』『タンパク質』が含まれている。これらの栄養素には▼肝臓の負担軽減、▼二日酔いの予防、▼アルコールによる体へのダメージ軽減など、アルコールの代謝を助けてくれる効果がたくさんある」ということです。

ただし、「（枝豆を食べても）チャラにはなりません。“お守り程度”だと思ってください」。つまり、お酒はほどほどにしましょうということでした。

「枝豆は湯を沸かしてから畑に採りに行け」研究結果も

枝豆は「鮮度が命」なのだそうです。

枝豆農家の宇佐見稔久さんは「枝豆は『湯を沸かしてから畑に採りに行け』と言われるくらい、鮮度が落ちるのが早い野菜」と言います。

大阪環農水研の研究によると、枝豆を枝からはずし、ポリ袋に入れて、室温くらいの温度（25度）で保存したときに、収穫直後から24時間で“甘み成分”が約50％も減少したというのです。

井上貴博キャスター：

一般的にスーパーで買う場合、収穫してからだいぶ時間が経過していると思います。それでも十分美味しいのですが、（研究結果を見ると）採れたては本当に美味しいものだというのがわかりますね。

枝豆は鮮度が命“ジュルル音”って？

スーパーなどで購入した枝豆を美味しく食べる方法を聞きました。

【「あした食べる」でもきょう茹でる！】

＜買ってきたら冷蔵＞

甘み成分が減るのを抑える効果がある

＜しばらく食べない場合は茹でる＞

（1）約3分短めに茹でて冷凍

（2）食べるときに約3分、再度茹でる

このひと手間で、茹でたて、さらに甘み成分を減らさずに美味しいままで食べることができるということです。

（「レ・アル かきぬま」柿沼店長によると）

【茹でたときの“ジュルル音”に注目！】

さやの中から空気が出て「ジュルル」と聞こえたら…

・プラス2分茹でると「カリッと」

・プラス3分茹でると「ホクホク」に

（豊洲市場ドットコムによると）

会社経営者・投資家 池澤摩耶さん：

週末に買った枝豆が冷蔵庫にあるんです。甘みは何%になっちゃったかな。帰ってすぐに茹でます！

枝豆「茹で」VS「焼き」どっち派？

山形キャスター：

枝豆は「茹でるか」「焼くか」。新潟大学の研究によると、「茹で」よりも、「焼き」の方が深み・奥行きのある味になるということです。

新潟大学 勝見一生特命教授は「実際に食べても旨味・香ばしさを感じられた」と言います。

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＜プロフィール＞

池澤摩耶さん

会社経営者・投資家

元外資系投資銀行のトレーダー 2児の母

著書に「子どもを人生ゲームの勝者にする最強マネー教育」など