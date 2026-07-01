河南省南陽市社旗県大馮営鎮の国医仲景ヨモギ園で撮影したヨモギの収穫風景。（資料写真、南陽＝新華社配信／張舉）

【新華社鄭州7月1日】中国で人々の健康志向が高まるにつれ、もぐさを使ったきゅうや推拿（すいな）、カッピングなど伝統的な中医学療法に関心が集まっている。中でもヨモギは一般的な中医薬材料で、湿気（体に不要な水分の滞り）除去や虫よけなどの効能があることから、広く用いられてきた。海外のSNSの影響もあり、中国のヨモギ養生文化への理解が外国人の間で深まりつつあり、関連製品は海外でも人気となっている。

河南省南陽市は伏牛山脈東麓に位置し、恵まれた自然条件の下、高品質な南陽ヨモギが栽培されている。同市は現在、ヨモギ産業を軸にブランド化や標準化、産業チェーンの構築を推進。かつて500グラム単位で量り売りされていたヨモギを、1グラム単位で取引する高付加価値商品へと生まれ変わらせている。

同市社旗県橋頭鎮のヨモギ産業パークにあるヨモギ栽培や加工を手がける南陽藍海森源医薬科技のスマート工場では、ステンレス製の抽出タンクが整然と並ぶ。早朝に収穫されたばかりのヨモギはパイプを通じて運ばれ、密閉環境で蒸留と分離が行われる。数時間後、緑の葉は濃い青色の精油へと変わる。

河南省南陽市の艾瑞宛仲景灸館で、客にもぐさを使ったきゅうを施術する医療従事者。（資料写真、南陽＝新華社配信／崔培林）

廖興林（りょう・こうりん）董事長は、青い精油の入った瓶を手に取り「着色ではなく天然の色だ」と紹介した。瓶を光にかざすとサファイアのような輝きが放たれた。この「南陽艾10号」と名付けられた新ブランドは、廖氏のチームが4年かけて市内各地を巡り、30種類以上のヨモギ種苗を収集・育成して生み出した。

南陽ヨモギは現在、産業チェーンの拡大を通じて、地域の特産品から国際市場向けの商品へと変わりつつある。

南陽ヨモギ産業協会の関係者によると、国家中医薬特色サービス輸出拠点を活用し、同市はロシアや日本に海外診療拠点を設置。中医学の国際研修プログラム「仲景工房」はこれまでに外国人受講生7千人余りを育成した。地元企業10社以上が国際展示会への出展を通じて海外市場を開拓し、関連製品は日本や韓国、ロシア、東南アジアなど20以上の国と地域へ輸出されている。（記者/王爍、呉剛）