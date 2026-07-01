あおぎり高校・月赴ゐぶき、兄からもらった“愛車”を紹介「カッコいい」「たまらない」
VTuberグループ「あおぎり高校」所属の月赴ゐぶきさんが、自身のチャンネルで“愛車”を公開。リスナーから「カッコいい」「たまらない」などの反響が集まっている。
【動画】月赴ゐぶきさんのカッコいい“愛車”はこちら
これまでにロードバイクで「浜松→秋葉原」や「琵琶湖」、「しまなみ海道」などたくさんの場所を走行してきたゐぶきさん。今回の動画『【自転車紹介】 私が乗っているロードバイクを超解説します』では、かねてよりあったファンのリクエストに応え、愛用しているロードバイクを紹介した。
ゐぶきさんの愛車は、イタリアの自転車メーカー・Bianchi（ビアンキ）の「Bianchi Via Nirone7（2020年モデル）」でロードバイク好きだった兄が買ってくれたものだという。長年使用しているだけあってサドルやハンドルには歴戦の傷が多数見られたが、基本的には綺麗にメンテナンスされており、大切に扱われていることが伝わってくる。
ファン待望だった彼女の愛車紹介にコメント欄では「ちゃんとメンテしているし、愛着あるのか伝わってきてカッコいい！」「ロード乗ってるやつにはたまらない動画」「6年乗ってるにしてはめちゃくちゃ綺麗だと思う」「お兄さん、9万円とはいえロードバイク買ってあげるとか太っ腹！」などの声が集まっていた。
引用：YouTubeチャンネル「月赴ゐぶき ／ あおぎり高校」
【動画】月赴ゐぶきさんのカッコいい“愛車”はこちら
これまでにロードバイクで「浜松→秋葉原」や「琵琶湖」、「しまなみ海道」などたくさんの場所を走行してきたゐぶきさん。今回の動画『【自転車紹介】 私が乗っているロードバイクを超解説します』では、かねてよりあったファンのリクエストに応え、愛用しているロードバイクを紹介した。
ファン待望だった彼女の愛車紹介にコメント欄では「ちゃんとメンテしているし、愛着あるのか伝わってきてカッコいい！」「ロード乗ってるやつにはたまらない動画」「6年乗ってるにしてはめちゃくちゃ綺麗だと思う」「お兄さん、9万円とはいえロードバイク買ってあげるとか太っ腹！」などの声が集まっていた。
引用：YouTubeチャンネル「月赴ゐぶき ／ あおぎり高校」