峯岸みなみ、“元アイドル”特有の恋愛コンプ 自信失い「尽くしちゃう」
ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』の事前特別番組「今年もシャッフルアイランドの夏が来たぞ!SP」が6月30日、配信された。
【写真】肉食系ショートカット美女、ナイトプールでキス寸前！『シャッフルアイランド 』過去の名シーン
本番組は、『シャッフルアイランド Season7』スタジオMCのニューヨーク・屋敷裕政、峯岸みなみ、ゆきぽよ、鈴木福に加え、スタジオゲストとしてGENERATIONS・数原龍友、小宮璃央、お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお、モーニング娘。OGの生田衣梨奈、重盛さと美、なえなのが出演。「男子会」「女子会」に分かれ、過去シーズンの名シーン振り返りや赤裸々な恋愛トークで大盛り上がりとなった。
前シーズン『シャッフルアイランド Season6』のだいすけをめぐるもも＆みれいの恋の三角関係など、複雑な恋愛模様を見た流れから、モーニング娘。OGの生田に対して、AKB48出身の峯岸が「アイドルってなかなか幸せになれないんだよね、卒業後ね」と元アイドルならではの切実な本音を吐露する場面も。「すごい比べられる競争社会で生きてきたから、自分に自信がなくて尽くしちゃうみたいな」と語る峯岸の深い自己分析に、生田も「尽くしちゃうことが一番多い」と深く共感していた。
番組後半では、『シャッフルアイランド』お馴染みの、シルエット写真＆プロフィールだけで好みの異性を選ぶ“シルエットタイム”を開催。果たしてスタジオメンバーの推しメンは…？ さらに、Season7メンバーの意気込みインタビューも解禁された。
『シャッフルアイランド Season7』の事前特別番組『今年もシャッフルアイランドの夏が来たぞ!SP』はABEMAにて無料配信中。
【写真】肉食系ショートカット美女、ナイトプールでキス寸前！『シャッフルアイランド 』過去の名シーン
本番組は、『シャッフルアイランド Season7』スタジオMCのニューヨーク・屋敷裕政、峯岸みなみ、ゆきぽよ、鈴木福に加え、スタジオゲストとしてGENERATIONS・数原龍友、小宮璃央、お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお、モーニング娘。OGの生田衣梨奈、重盛さと美、なえなのが出演。「男子会」「女子会」に分かれ、過去シーズンの名シーン振り返りや赤裸々な恋愛トークで大盛り上がりとなった。
番組後半では、『シャッフルアイランド』お馴染みの、シルエット写真＆プロフィールだけで好みの異性を選ぶ“シルエットタイム”を開催。果たしてスタジオメンバーの推しメンは…？ さらに、Season7メンバーの意気込みインタビューも解禁された。
『シャッフルアイランド Season7』の事前特別番組『今年もシャッフルアイランドの夏が来たぞ!SP』はABEMAにて無料配信中。