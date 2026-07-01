重盛さと美、7年半交際した男性との別れを告白 破局きっかけとなった相手の提案とは
ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』の事前特別番組「今年もシャッフルアイランドの夏が来たぞ!SP」が6月30日、配信された。
【写真】重盛さと美36歳、「裸感すごい（笑）」と自虐も 大胆コーデ
本番組は、『シャッフルアイランド Season7』スタジオMCのニューヨーク・屋敷裕政、峯岸みなみ、ゆきぽよ、鈴木福に加え、スタジオゲストとしてGENERATIONS・数原龍友、小宮璃央、お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお、モーニング娘。OGの生田衣梨奈、重盛さと美、なえなのが出演。「男子会」「女子会」に分かれ、過去シーズンの名シーン振り返りや赤裸々な恋愛トークで大盛り上がりとなった。
番組では、前シーズン『シャッフルアイランド Season6』の名シーンを一挙振り返り。好きになったら即行動を起こすフィーナと、プロサッカー選手・かつよしの熱烈ラブシーンを見た女子会では、それぞれの恋愛観についてトークが白熱した。そんな中、狙った男性を落とす時のアプローチ法について聞かれた重盛は「トークもできないしボディタッチもできないから、テレパシーを送ります」「もう本当、祈るだけ！ 以上」と独特な手法を告白し、一同は騒然となった。
さらに、自身の恋愛経験について「味わってきた男は5人」「（交際期間は）最長7年半」と明かし、「『虎ノ門に住もう』と言われて（都会すぎて息ができないから）別れた」と過去の破局理由を暴露。「戸越銀座とかそっちの方が」と独自の理想を語り、スタジオを沸かせていた。
『シャッフルアイランド Season7』の事前特別番組『今年もシャッフルアイランドの夏が来たぞ!SP』はABEMAにて無料配信中。
【写真】重盛さと美36歳、「裸感すごい（笑）」と自虐も 大胆コーデ
本番組は、『シャッフルアイランド Season7』スタジオMCのニューヨーク・屋敷裕政、峯岸みなみ、ゆきぽよ、鈴木福に加え、スタジオゲストとしてGENERATIONS・数原龍友、小宮璃央、お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお、モーニング娘。OGの生田衣梨奈、重盛さと美、なえなのが出演。「男子会」「女子会」に分かれ、過去シーズンの名シーン振り返りや赤裸々な恋愛トークで大盛り上がりとなった。
さらに、自身の恋愛経験について「味わってきた男は5人」「（交際期間は）最長7年半」と明かし、「『虎ノ門に住もう』と言われて（都会すぎて息ができないから）別れた」と過去の破局理由を暴露。「戸越銀座とかそっちの方が」と独自の理想を語り、スタジオを沸かせていた。
『シャッフルアイランド Season7』の事前特別番組『今年もシャッフルアイランドの夏が来たぞ!SP』はABEMAにて無料配信中。