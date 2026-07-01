佐藤弘道57歳、イケメン息子にネット騒然 親子でテレビに出演
教育番組『おかあさんといっしょ』（NHK Eテレ）で10代目“たいそうのおにいさん”として活躍した佐藤弘道。彼の長男・文哉さんが、1日までに自身のInstagramを更新。父との2ショットを披露した。
【写真】イケメン息子の姿 お嫁さんも「モデルみたい」「美しい」（3枚）
昨年の3月11日には「息子が入籍しました」と、長男夫婦の2ショットなどを公開した父・弘道。ファンからは「おめでとうございます！」「美男美女」「モデルみたい」などの声が寄せられていた。
今回は長男である文哉さんが「7月7日（火）19時〜放送の『踊る！さんま御殿！！』3時間SPに親子で出演します 1日だけ芸能人をしてきました笑」と報告し、父とスタジオでの2ショットを投稿。「こんな貴重な経験をさせていただき、父を初め関係者の皆さまに感謝感謝です」ともつづっており、フォロワーからは多数の「いいね！」が贈られている。
引用：「佐藤弘道」Instagram（@satouhiromichi023）、「佐藤文哉」Instagram（@s_fumiya0531）
【写真】イケメン息子の姿 お嫁さんも「モデルみたい」「美しい」（3枚）
昨年の3月11日には「息子が入籍しました」と、長男夫婦の2ショットなどを公開した父・弘道。ファンからは「おめでとうございます！」「美男美女」「モデルみたい」などの声が寄せられていた。
引用：「佐藤弘道」Instagram（@satouhiromichi023）、「佐藤文哉」Instagram（@s_fumiya0531）