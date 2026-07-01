『幼女戦記』第2期、新たなメインPV公開で新キャラクター登場 OP・EDテーマ音源初解禁
スペシャル考察特番の放送、YouTube配信も決定
テレビアニメ『幼女戦記』第2期（TOKYO MXほか、毎週水曜 後11：30／7月8日スタート）のメインPV第2弾が公開された。
【動画】新キャラクターも登場！みんな顔怖いよ…『幼女戦記II』メインPV第2弾
メインPV第2弾では、帝国軍のゼートゥーアとルーデルドルフに焦点が当てられており、彼らが帝国の未来に何をもたらすのか、第2期の展開に期待が高まる内容となっている。さらに、新たに登場するキャラクターのカランドロの姿も収められており、同役を花輪英司が務めることも発表された。
MYTH＆ROIDによるオープニングテーマ「Why? RED induction」と、ターニャ・デグレチャフ（CV：悠木碧）によるエンディングテーマ「Weiter! Weiter!」の音源も初解禁。
さらに、オープニング・エンディングテーマが、15日深夜0時より各種音楽サービスにて配信される。また、エンディングテーマのジャケット写真が解禁された。
あわせて、エンディングテーマのサウンドプロデュースを手がける、中野雅之（BOOM BOOM SATELLITES／THE SPELLBOUND）のコメントも公開された。
また、TOKYO MX・BS11で、きょう1日に『劇場版幼女戦記』・幼女戦記閑話『砂漠のパスタ大作戦』（TOKYO MX：深1：00／BS11：深1：30）が地上波初放送されるほか、『幼女戦記II放送スタート記念特別番組』が、11日（後10：30）にAT-Xで放送、12日（後6：00）にはYouTube「KADOKAWA Anime Channel」でも配信される。『幼女戦記』をどこよりも楽しく読み解く、スペシャル考察特番となっている。
本作は、カルロ・ゼン氏の同名小説が原作。前世の記憶を持ったまま異世界に転生した主人公ターニャ・フォン・デグレチャフが、極度の現実主義・合理的な思考で戦争を生き抜いてゆく物語。テレビアニメが2017年1月〜3月にかけて放送され、2019年には劇場版が公開された。
■コメント：中野雅之（BOOM BOOM SATELLITES／THE SPELLBOUND）
戦場の非情さとわずかに残された人類への希望とをイメージして制作しました。戦争を前にして感じる無力感と、自分達が一体どこに向かって生きているのかという不安が世界を支配している今、響く音楽ができたのではないかと思います。ターニャ・デグレチャフを演じる悠木碧さんの圧倒的なパフォーマンスに力を頂きました。素晴らしい歌声でした。EDテーマ「Weiter! Weiter!」が皆さんを幼女戦記の世界観へ力強く誘ってくれる事を願っています。
テレビアニメ『幼女戦記』第2期（TOKYO MXほか、毎週水曜 後11：30／7月8日スタート）のメインPV第2弾が公開された。
【動画】新キャラクターも登場！みんな顔怖いよ…『幼女戦記II』メインPV第2弾
メインPV第2弾では、帝国軍のゼートゥーアとルーデルドルフに焦点が当てられており、彼らが帝国の未来に何をもたらすのか、第2期の展開に期待が高まる内容となっている。さらに、新たに登場するキャラクターのカランドロの姿も収められており、同役を花輪英司が務めることも発表された。
さらに、オープニング・エンディングテーマが、15日深夜0時より各種音楽サービスにて配信される。また、エンディングテーマのジャケット写真が解禁された。
あわせて、エンディングテーマのサウンドプロデュースを手がける、中野雅之（BOOM BOOM SATELLITES／THE SPELLBOUND）のコメントも公開された。
また、TOKYO MX・BS11で、きょう1日に『劇場版幼女戦記』・幼女戦記閑話『砂漠のパスタ大作戦』（TOKYO MX：深1：00／BS11：深1：30）が地上波初放送されるほか、『幼女戦記II放送スタート記念特別番組』が、11日（後10：30）にAT-Xで放送、12日（後6：00）にはYouTube「KADOKAWA Anime Channel」でも配信される。『幼女戦記』をどこよりも楽しく読み解く、スペシャル考察特番となっている。
本作は、カルロ・ゼン氏の同名小説が原作。前世の記憶を持ったまま異世界に転生した主人公ターニャ・フォン・デグレチャフが、極度の現実主義・合理的な思考で戦争を生き抜いてゆく物語。テレビアニメが2017年1月〜3月にかけて放送され、2019年には劇場版が公開された。
■コメント：中野雅之（BOOM BOOM SATELLITES／THE SPELLBOUND）
戦場の非情さとわずかに残された人類への希望とをイメージして制作しました。戦争を前にして感じる無力感と、自分達が一体どこに向かって生きているのかという不安が世界を支配している今、響く音楽ができたのではないかと思います。ターニャ・デグレチャフを演じる悠木碧さんの圧倒的なパフォーマンスに力を頂きました。素晴らしい歌声でした。EDテーマ「Weiter! Weiter!」が皆さんを幼女戦記の世界観へ力強く誘ってくれる事を願っています。
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