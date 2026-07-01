SixTONES『6SixTONES』第4弾で沖縄へ 芸能界No.1幹事の超人気俳優がおもてなし
SixTONESのデビュー6周年を記念してTBSが年6回放送する大型特別番組『6SixTONES』の第4弾が、7月16日21時より放送。アリーナツアー50公演を完走したSixTONESにサプライズで突撃し、芸能界No.1幹事の超人気俳優プレゼンツ「“一生忘れられない”最高の沖縄ツアー！」を届ける。
【写真】SixTONES＆二宮和也が仲を深める さまざまなチャレンジ企画に挑戦
SixTONESのTBS初冠番組である本番組は、デビュー6周年を迎えた6人組グループ・SixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りを上げた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”に祝福されるバラエティ番組だ。
これまでの3回の放送では、毎回異なる企画を通してSixTONESの新たな素顔が次々と明らかになった。第1回は、大泉洋と“ダブルアニバーサリー”を祝う大規模な熱海ロケに加え、SixTONES6人だけによる初の韓国旅行を実施。第2回は、SixTONESを密室に閉じ込め、“誰とも被らないプレゼント”を贈る企画を展開し、祝福のはずが体を張る展開となってスタジオは大いに盛り上がった。第3回は、大先輩の二宮和也と“仲良くなろう旅”へ。7人だけのドライブやBBQを通して二宮との距離を縮め、ここでしか聞けない本音トークも飛び出した。
4回目の放送となる今回は、アリーナツアー50公演を沖縄で完走したSixTONESにサプライズ突撃。音楽番組の収録と聞かされていた6人の前に、今回のゲストであり、幹事をやらせたら右に出る者はいないと豪語する超人気俳優“〇〇〇〇〇”が登場。「“一生忘れられない”最高の沖縄ツアー！」をプレゼントする。
沖縄ならではのマリンアクティビティをはじめ、絶品グルメや大宴会まで――。幹事が用意した“一生忘れられないポイント”の数々に、SixTONESは今回も振り回されながらも大盛り上がり。さらに、思わぬ展開も重なり、まさに“ある意味”一生忘れられない旅に!?
「芸能界No.1幹事」の超人気俳優が、SixTONESのために全力でおもてなし。一体そのゲストは誰なのか。続報に注目だ。
『6SixTONES』は、TBS系にて7月16日21時より放送。
【写真】SixTONES＆二宮和也が仲を深める さまざまなチャレンジ企画に挑戦
SixTONESのTBS初冠番組である本番組は、デビュー6周年を迎えた6人組グループ・SixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りを上げた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”に祝福されるバラエティ番組だ。
4回目の放送となる今回は、アリーナツアー50公演を沖縄で完走したSixTONESにサプライズ突撃。音楽番組の収録と聞かされていた6人の前に、今回のゲストであり、幹事をやらせたら右に出る者はいないと豪語する超人気俳優“〇〇〇〇〇”が登場。「“一生忘れられない”最高の沖縄ツアー！」をプレゼントする。
沖縄ならではのマリンアクティビティをはじめ、絶品グルメや大宴会まで――。幹事が用意した“一生忘れられないポイント”の数々に、SixTONESは今回も振り回されながらも大盛り上がり。さらに、思わぬ展開も重なり、まさに“ある意味”一生忘れられない旅に!?
「芸能界No.1幹事」の超人気俳優が、SixTONESのために全力でおもてなし。一体そのゲストは誰なのか。続報に注目だ。
『6SixTONES』は、TBS系にて7月16日21時より放送。