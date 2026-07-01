『しあわせは食べて寝て待て〜早春の養生編〜』8.18放送 桜井ユキ「帰ってくることができたんだな」
桜井ユキが主演し2025年4月から放送されたドラマ『しあわせは食べて寝て待て』（NHK総合）の夏休み特別編となる『しあわせは食べて寝て待て〜早春の養生編〜』の放送日が8月18日に決定。桜井、宮沢氷魚、加賀まりこからのコメントが到着した。
【写真】凸凹だけどやすらぎのハーモニーを奏でる！ 『しあわせは食べて寝て待て』さとこ（桜井ユキ）×司（宮沢氷魚）＋鈴（加賀まりこ）
本作は、水凪トリによる同名漫画を実写化。麦巻さとこ（桜井）は、一生付き合わなくてはならない病気にかかったことから生活が一変。会社を辞め、新しい住まい探しを余儀なくされる。見つけたのは築45年、家賃 5万円の団地。隣に住む大家の美山鈴（加賀）と、訳あり“料理番”の司（宮沢）を通じて、さとこは食事で体調を整える、薬膳と出会う―。
地味だけど身体（からだ）においしい薬膳ごはんと、たおやかな団地や職場の人間関係を通して心身を取り戻していったさとこは、身近にあった自分次第のしあわせに気づいていく。
ドラマ10では、そんな1年半の物語を全9話で届けた。今回の『〜早春の養生編〜』は、そのさなか、第6話のあとに何があったか。本編では語られなかったとっておきのエピソードを届ける。
それはー冬のある日、パート先の唐社長（福士誠治）から地方移住について聞いたさとこ。温泉や豊かな自然の力で体調を整える移住生活を夢見るが、断念。「団地での暮らしも好きだけれど、何かに挑戦できる自分でありたかった」と、時折そのことが頭をもたげ、憂うつや弱気に襲われるさとこだったが―。さとこ×司＋鈴が、凸凹だけどやすらぎのハーモニーをあいかわらず奏でる。
桜井は「今回のスペシャルドラマは、あの団地での撮影からスタートしました。現場に立った瞬間、『帰ってくることができたんだな』と実感したのを今でもよく覚えています」と撮影を回顧。「キャストの皆さんがそれぞれの役の姿で現れるたびに、嬉しさと安心感が込み上げてきました。撮影期間中は、本当に幸せな時間を過ごすことができました」とコメントを寄せた。
ドラマ『しあわせは食べて寝て待て〜早春の養生編〜』はNHK総合にて8月18日22時放送。
※桜井ユキ、宮沢氷魚、加賀まりこのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■桜井ユキ（麦巻さとこ役）
今回のスペシャルドラマは、あの団地での撮影からスタートしました。現場に立った瞬間、「帰ってくることができたんだな」と実感したのを今でもよく覚えています。
そして、加賀まりこさん演じる鈴さん、宮沢氷魚さん演じる司さんをはじめ、キャストの皆さんがそれぞれの役の姿で現れるたびに、嬉しさと安心感が込み上げてきました。撮影期間中は、本当に幸せな時間を過ごすことができました。今回は新たに加わってくださったキャストの方々もいて、どんな化学反応が生まれるのか私自身とても楽しみにしています。
とはいえ、スペシャルドラマだからといって特別な出来事が起きるわけではありません（笑）。ただ、もう一度あの団地の人たちに会いたい、あの温かな空気を感じたい。そんな気持ちで観ていただけたら嬉しいです。
この夏も、皆さまが健やかで穏やかな日々を過ごされますように。スタッフ・キャスト一同、心を込めて撮影しました。ぜひ楽しんでいただけたら、しあわせです。
■宮沢氷魚（羽白司役）
大好きな作品、「しあわせは食べて寝て待て」が帰ってきます！ 再び羽白司として時間を過ごせたことが幸せでした。新しいキャラクターの登場でさらに物語が彩られ、多くの人に寄り添ってくれる作品が完成しました。オンエアをぜひお楽しみに！
■加賀まりこ（美山鈴役）
鈴さんは相変わらず、食欲も好奇心も旺盛で、生きる筋力がみじんも衰えていません。そんな鈴さんになるのは、本当に楽しいし、麦巻さんや司との再会、美味しいとっちゃなげ汁も嬉しかった。
鈴さんを見習って、新しいことにも（入浴シーン…誰が見たいんだろうね？！）挑戦しました。きっと楽しんでいただけるのではないかしら、と放送を待っています。
【写真】凸凹だけどやすらぎのハーモニーを奏でる！ 『しあわせは食べて寝て待て』さとこ（桜井ユキ）×司（宮沢氷魚）＋鈴（加賀まりこ）
本作は、水凪トリによる同名漫画を実写化。麦巻さとこ（桜井）は、一生付き合わなくてはならない病気にかかったことから生活が一変。会社を辞め、新しい住まい探しを余儀なくされる。見つけたのは築45年、家賃 5万円の団地。隣に住む大家の美山鈴（加賀）と、訳あり“料理番”の司（宮沢）を通じて、さとこは食事で体調を整える、薬膳と出会う―。
ドラマ10では、そんな1年半の物語を全9話で届けた。今回の『〜早春の養生編〜』は、そのさなか、第6話のあとに何があったか。本編では語られなかったとっておきのエピソードを届ける。
それはー冬のある日、パート先の唐社長（福士誠治）から地方移住について聞いたさとこ。温泉や豊かな自然の力で体調を整える移住生活を夢見るが、断念。「団地での暮らしも好きだけれど、何かに挑戦できる自分でありたかった」と、時折そのことが頭をもたげ、憂うつや弱気に襲われるさとこだったが―。さとこ×司＋鈴が、凸凹だけどやすらぎのハーモニーをあいかわらず奏でる。
桜井は「今回のスペシャルドラマは、あの団地での撮影からスタートしました。現場に立った瞬間、『帰ってくることができたんだな』と実感したのを今でもよく覚えています」と撮影を回顧。「キャストの皆さんがそれぞれの役の姿で現れるたびに、嬉しさと安心感が込み上げてきました。撮影期間中は、本当に幸せな時間を過ごすことができました」とコメントを寄せた。
ドラマ『しあわせは食べて寝て待て〜早春の養生編〜』はNHK総合にて8月18日22時放送。
※桜井ユキ、宮沢氷魚、加賀まりこのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■桜井ユキ（麦巻さとこ役）
今回のスペシャルドラマは、あの団地での撮影からスタートしました。現場に立った瞬間、「帰ってくることができたんだな」と実感したのを今でもよく覚えています。
そして、加賀まりこさん演じる鈴さん、宮沢氷魚さん演じる司さんをはじめ、キャストの皆さんがそれぞれの役の姿で現れるたびに、嬉しさと安心感が込み上げてきました。撮影期間中は、本当に幸せな時間を過ごすことができました。今回は新たに加わってくださったキャストの方々もいて、どんな化学反応が生まれるのか私自身とても楽しみにしています。
とはいえ、スペシャルドラマだからといって特別な出来事が起きるわけではありません（笑）。ただ、もう一度あの団地の人たちに会いたい、あの温かな空気を感じたい。そんな気持ちで観ていただけたら嬉しいです。
この夏も、皆さまが健やかで穏やかな日々を過ごされますように。スタッフ・キャスト一同、心を込めて撮影しました。ぜひ楽しんでいただけたら、しあわせです。
■宮沢氷魚（羽白司役）
大好きな作品、「しあわせは食べて寝て待て」が帰ってきます！ 再び羽白司として時間を過ごせたことが幸せでした。新しいキャラクターの登場でさらに物語が彩られ、多くの人に寄り添ってくれる作品が完成しました。オンエアをぜひお楽しみに！
■加賀まりこ（美山鈴役）
鈴さんは相変わらず、食欲も好奇心も旺盛で、生きる筋力がみじんも衰えていません。そんな鈴さんになるのは、本当に楽しいし、麦巻さんや司との再会、美味しいとっちゃなげ汁も嬉しかった。
鈴さんを見習って、新しいことにも（入浴シーン…誰が見たいんだろうね？！）挑戦しました。きっと楽しんでいただけるのではないかしら、と放送を待っています。