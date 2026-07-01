再婚した篠田麻里子、家族総出でハワイ旅行満喫 「少しずつ減っていくんだろう…」親として複雑な思いも
AKB48元メンバーで女優の篠田麻里子が6月30日にInstagramを更新し、両親や兄弟家族と総出で実現したハワイ旅行の模様を公開している。
【写真】篠田麻里子、娘の姿も ハワイ旅行を満喫する姿
篠田は「先日両親と兄弟家族、みんなでハワイへ」と報告し、現地での写真の数々を公開。「1年くらい前からみんなで予定を合わせて、やっと実現した家族旅行」「皆んなの予定を合わせるのって本当に大変」「だからこそ、こうしてみんなで過ごせる時間が貴重でした」と、大人数での旅行ならではの大変さをにじませつつ、実現したことを喜んでいる。
一方「子どもたちも、きっと大きくなったらお友達との予定が増えて、家族旅行も少しずつ減っていくんだろう…」「今のうちに、行ける時にたくさん思い出を作りたいな」と子どもの成長に対する親としてのどこか複雑な心境もつづった篠田。コメント欄には「素敵な御家族ですね」「素敵な思い出が、また一つできましたね」といった声が寄せられている。
■篠田麻里子（しのだ まりこ）
1986年3月11日、福岡県生まれ。2006年よりAKB48のメンバーとして活躍し、中心メンバーとして人気を集める。グループ卒業後は、モデルや俳優として幅広く活動を展開。4月からは水崎綾女、矢吹奈子と共に主演を務めるドラマ『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系）がスタートする。プライベートでは2019年2月に結婚し、翌年4月に第一子となる女児を出産。2023年3月には離婚を発表していた。2026年3月、一般男性との結婚を発表した。
引用：「篠田麻里子」Instagram（@shinodamariko3）
【写真】篠田麻里子、娘の姿も ハワイ旅行を満喫する姿
篠田は「先日両親と兄弟家族、みんなでハワイへ」と報告し、現地での写真の数々を公開。「1年くらい前からみんなで予定を合わせて、やっと実現した家族旅行」「皆んなの予定を合わせるのって本当に大変」「だからこそ、こうしてみんなで過ごせる時間が貴重でした」と、大人数での旅行ならではの大変さをにじませつつ、実現したことを喜んでいる。
■篠田麻里子（しのだ まりこ）
1986年3月11日、福岡県生まれ。2006年よりAKB48のメンバーとして活躍し、中心メンバーとして人気を集める。グループ卒業後は、モデルや俳優として幅広く活動を展開。4月からは水崎綾女、矢吹奈子と共に主演を務めるドラマ『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系）がスタートする。プライベートでは2019年2月に結婚し、翌年4月に第一子となる女児を出産。2023年3月には離婚を発表していた。2026年3月、一般男性との結婚を発表した。
引用：「篠田麻里子」Instagram（@shinodamariko3）