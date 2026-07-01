『トゥルー・ロマンス』グラフィックTシャツコレクション発売 ─ 90年代アメリカ映画のカルトクラシックを表現

トニー・スコット監督、クエンティン・タランティーノ脚本による1993年公開の映画『トゥルー・ロマンス』のアートワークを使用したグラフィックTシャツコレクションが、「GOOD ROCK SPEED（グッドロックスピード）」オンラインストアにて2026年7月1日より販売される。

『トゥルー・ロマンス』はタランティーノの初期脚本作品のなかでも高い評価を受ける一本として知られ、トニー・スコットによる鮮烈な映像表現と、クエンティン・タランティーノならではの魅力的なキャラクターたちによって、90年代アメリカ映画を代表するカルトクラシックとして語り継がれている。公開から30年以上を経た現在もなお、多くの映画ファンを魅了し続ける独自の世界観と印象的なビジュアルは、時代を超えて支持を集めている。



本コレクションでは、映画『TRUE ROMANCE』のアートワークやロゴ表現をベースに、GOOD ROCK SPEEDらしいヴィンテージライクな解釈でグラフィックTシャツへと落とし込んだアイテムを展開。チャコールやホワイトを基調としたボディに、作品を象徴するフォトグラフィックやタイポグラフィを配し、日常のスタイリングに取り入れやすい一枚へと再構築した。

POSTER ART AND COLLAGE GRAPHICS

Clarence & Alabama Graphic T-Shirt

クラレンスとアラバマをメインに構成したグラフィックTシャツ。

印象的なピンクの車とタイトルロゴを組み合わせ、映画『TRUE ROMANCE』らしい逃避行のムードを感じさせるデザインに仕上げました。

チャコールボディに鮮やかなカラーが映える、スタイリングの主役になる一枚です。

Poster Collage Graphic T-Shirt

映画『TRUE ROMANCE』のポスターアートをベースにしたグラフィックTシャツ。

主人公クラレンスとアラバマを中心に、主要キャストのフォトグラフィックやタイトルロゴをコラージュ状にレイアウト。

ホワイトボディに映えるアートワークが、作品の持つロマンティックでスリリングなムードを引き立てます。

Illustrated Movie Art T-Shirt

映画『TRUE ROMANCE』のイラストレーション調アートを落とし込んだグラフィックTシャツ。

クラレンスとアラバマを中心に、作品を象徴するアートワークを、ヴィンテージ映画ポスターを思わせる構図で表現。

フェード感のあるチャコールボディと相まって、古着のような存在感を楽しめる一枚です。

FROM FILM SCENES

Floyd Quote Photo T-Shirt

ブラッド・ピット（Brad Pitt）が演じたFloydのシーンを使用したフォトグラフィックTシャツ。

作中でも印象的なセリフをタイポグラフィで添え、ユーモアのあるキャラクター性をシンプルに落とし込みました。

ホワイトボディに程よく抜け感のあるデザインで、ラフな着こなしに合わせやすい一枚です。

You’re So Cool Photo T-Shirt

映画『TRUE ROMANCE』の印象的なフレーズをモチーフにしたフォトグラフィックTシャツ。

横長のスチールフォトと大胆なタイポグラフィを組み合わせ、余白を活かしたミニマルなバランスに仕上げました。

クリーンなホワイトボディで、ジャケットやシャツのインナーにも取り入れやすいデザインです。

Monochrome Scene T-Shirt

映画『TRUE ROMANCE』のワンシーンをモノクロームで表現したグラフィックTシャツ。

タイトルロゴとプロモーションコピーを添え、シネマTシャツらしい静かな存在感に仕上げました。

派手すぎず、日常のスタイリングに自然に馴染む一枚です。

Drexl Spivey Photo T-Shirt

ゲイリー・オールドマン（Gary Oldman）が演じたDrexl SpiveyをフィーチャーしたグラフィックTシャツ。

印象的なシーンフォトにキャラクター名を大きく配置し、映画のダークでクセのあるムードを表現しました。

チャコールボディにオレンジ系のプリントが映える、エッジの効いた一枚です。

アイテム：Tシャツ（全7型） 価格：各 \6,930（税込） サイズ：S / M / L / XL 販売：公式オンラインストア限定 販売開始日：2026年7月1日（水）