『北の国から』でデビューから40年、気品あふれる女優の現在の姿に反響
女優の横山めぐみが1日、自身のInstagramを更新し、気品あふれる最新ショットを公開し、ファンを喜ばせている。
【写真】50代の今なお美しい横山めぐみ
横山めぐみは1969年9月2日の56歳。1987年放送の『北の国から’87初恋』（フジテレビ系）で純（吉岡秀隆）の初恋相手大里れい役でデビューした。ヒロインを務めた2002年放送の昼ドラマ『真珠夫人』がヒットしている。
来年女優デビュー40周年を迎える横山は「番組の収録があるので東京に帰ってきました 蒸し暑くてびっくり！」と気候に驚きを示しつつ、ヘアトリートメントしてもらったことを報告し、近影ショットを公開している。
シースルーの黒いトップスが妖艶な魅力を引き立たせている横山の近影には、「今日もお綺麗ですね」「めぐみちゃん大好き」「めっちゃキレイです」「いつも新鮮な魅力があってめぐみさん素敵〜」といった声が寄せられている。
引用：「横山めぐみ」Instagram（＠megumiyokoyama_official）
【写真】50代の今なお美しい横山めぐみ
横山めぐみは1969年9月2日の56歳。1987年放送の『北の国から’87初恋』（フジテレビ系）で純（吉岡秀隆）の初恋相手大里れい役でデビューした。ヒロインを務めた2002年放送の昼ドラマ『真珠夫人』がヒットしている。
来年女優デビュー40周年を迎える横山は「番組の収録があるので東京に帰ってきました 蒸し暑くてびっくり！」と気候に驚きを示しつつ、ヘアトリートメントしてもらったことを報告し、近影ショットを公開している。
シースルーの黒いトップスが妖艶な魅力を引き立たせている横山の近影には、「今日もお綺麗ですね」「めぐみちゃん大好き」「めっちゃキレイです」「いつも新鮮な魅力があってめぐみさん素敵〜」といった声が寄せられている。
引用：「横山めぐみ」Instagram（＠megumiyokoyama_official）