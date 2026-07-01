開催中のFIFAワールドカップでは、39歳にして7試合連続ゴールの新記録を打ち立てた"G.O.A.T（史上最高）”選手のリオネル・メッシが、なんと“親愛なる隣人”スパイダーマンと夢の共演だ。日本の映画公式アカウントからも、字幕付き映像が公開されている。

彼もスパイダーマンの大ファン︎… - 映画『スパイダーマン』シリーズ公式 (@SpidermanMovieJ)

マーベル・シネマティック・ユニバースのシリーズ最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のプロモーション企画。スパイダーマン／ピーター・パーカー役のトム・ホランドと対面を果たし、続いてスパイダーマンと共に摩天楼をスイングしてみせた。

カフェで電話中のピーター・パーカー。そこに入店してきたのは、なんとメッシだ！驚いたピーターは、躓きながらもメッシに声をかける。

どうやらメッシ、「スパイディ・トラッカー」を使ってスパイダーマンを探しているようだ。するとピーターは一度店の奥に引き、スパイダーマン姿に変身して再登場。お目当てのスパイディに出会えて、メッシも思わず笑顔を綻ばせる。

そんな彼に「高いところ平気？」と尋ねるスパイダーマン。「Cómo？（なんて？）」と返すメッシだが、次のカットではスパイダーマンと共に街をスイング。試合中とは違った、少年のような笑みを浮かべている。

ホランドもこの動画をでシェアすると、「goat（メッシの愛称）と一緒にプロモーション」とキャプションに添えた。「次は誰だ？」とも続けているから、引き続き世界的セレブリティとのコラボレーションが控えているのかもしれない。

動画に登場する「」は、本作の最新情報を追跡して楽しむことができるキャンペーンサイト。アクセスすると、スパイダーマンの目撃情報やイベント情報、映画のニュースを入手することができる。劇中のネッドが開発したという設定だ。

ところでピーター・パーカーは、シリーズ前作『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）で、ピーター・パーカーとしての人々の記憶を全世界から消し去っており、本作『ブランド・ニュー・デイ』では孤独な生活を送っているはず。この映像では親しげな様子で誰かと話しているが、一体誰だろう？新たな友人でも作ったのだろうか？

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日、日米同時公開。