FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏さんと、お笑い芸人のシソンヌのじろうさん、長谷川忍さんがキリン「氷結®Ice Magic2026」先行メディア体験会に登壇しました。

【写真を見る】【FRUITS ZIPPER・仲川瑠夏】シソンヌ・じろうさんとの「氷結」注ぎ対決に勝利 長谷川さんのツッコミには爐呂ぁ嵒昂襪僚」です





キリンの「氷結®」は新製法を採用したブランドリニューアルに伴い、おいしさを伝える新感覚イベント「氷結®Ice Magic2026」を「サナギ 新宿イベントスペース」にて開催(7月3日〜5日の3日間限定)。









猊硬晴爾もたらす特別なコース体験瓩出来るもので、一つは本物の氷で出来た「氷結アイスマジックグラス」を購入し、キンキンに冷えた氷結を楽しむもの。二つ目は家電メーカー、シャープとコラボした特殊冷蔵庫でマイナス18℃に冷やした氷結をグラスに注ぐと瞬間でシャーベット状になる「氷結アイスマジックスラリー」、三つ目はマイナス50℃の専用フリーザで凍結させたアイスバーを楽しむ「氷結アイスマジックバー」。









この日は仲川さんとシソンヌ・じろうさんのどちらが、おいしそうにアイススラリーを注げるのか「氷結アイスマジック」の体験レポート対決にチャレンジしました。





結果は爛ッキ―ン！瓩函△犬蹐Δ気鵑ポーズを決めましたが、いつまでもキレイに溶けないスラリーを注げた仲川さんの勝利となりました。









勝利の乾杯をした仲川さんは爐いい任垢諭みんなで飲むとおいしさも倍増しますし、これからなんかみんなでワイワイ『氷結』を飲む機会がいっぱいあったらいいなって思いました瓩噺譴蝓↓爐泙瀬瓮鵐弌質完とはお酒を乾杯したことが無いのでライブ終わりとかに氷結片手に「おつかれ〜カンパ〜イ！」ってやりたいですね瓩半亟蕕鮓せていました。















そんな仲川さんに、シソンヌ・長谷川さんから(グループ名が)フルーツだし、(名前にも)夏が入っているし、一人で「氷結」してるじゃん瓩噺世錣譴襪函仲川さんは爐呂ぁ嵒昂襪僚」です瓩肇疋箚蕕播えていました。







【担当：芸能情報ステーション】