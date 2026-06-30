「ＡＩ×エンタメ」で新しい笑いを生み出す縦型ショートバラエティー「『びっくりあいらんど』Ｓｅａｓｏｎ２」が、７月１日からＴｉｋＴｏｋ公式アカウントなど各プラットフォームで配信開始される。

「―Ｓｅａｓｏｎ１」は昨年１１月に配信スタート。ＡＩと人間が繰り広げる「ビビり戦隊」シリーズやＡＩとの睨（にら）めっこ対決、学園コントなど１２９本のコンテンツを配信し、総再生回数が約１．３億回を記録。縦型ショートコンテンツとしては異例の数字をたたき出し、話題を呼んだ。

今回は人気シリーズに加え、新企画やキャラクターも登場予定。初回収録には「ＯＮＥ Ｎ’ ＯＮＬＹ」の沢村玲、「ＷＩＬＤ ＢＬＵＥ」の山下幸輝、「ＯＮＥ ＬＯＶＥ ＯＮＥ ＨＥＡＲＴ」の藤咲碧羽、山口綺羅が加わった。

沢村は「共演者さんとどんな化学反応があるんだろう、とワクワクしながら毎シーン取り組めました。一見普通の会話なのに、とんでもないことを言っている山下くんとのシーンは見てほしいです」。山下は「縦型ショートドラマ、しかもコメディーということで、終始ワクワクしながら撮影させて頂きました。スマホの画面いっぱいに広がるシュールで笑える世界観を、気軽に楽しんでいただけたらうれしいです」とコメントした。