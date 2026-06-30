◆米大リーグ アスレチックス４―９ドジャース（２９日、米カリフォルニア州サクラメント＝サターヘルスパーク）

ナ・リーグ西地区首位を独走するドジャースがア・リーグ西地区４位のアスレチックスとのカード初戦で逆転勝ち。３連勝で今季最多の貯金２５とした。ロバーツ監督は監督通算９９９勝目を挙げ、１０００勝の大台に王手をかけた。

「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は６回に６試合ぶりの１８号３ランを放つなど５打数２安打３打点。メジャー通算３００本塁打まで残り２本とした。特大の一発が飛び出したのは５―３の６回無死一、二塁で迎えた第４打席だった。２ボール２ストライクからの５球目、左腕クルークの投じた内角高めの８２・３マイル（約１３２・４キロ）スイーパーを強振。打球速度１１２・３マイル（約１８０・７キロ）、角度２５度、飛距離４３２フィート（約１３１・７メートル）で右翼の芝生席上段までかっ飛ばした。大谷にとって今季２番目に大きいホームラン。８回にも右前打で今季２７度目のマルチ安打の活躍だった。

大谷はサクラメントには初見参。アスレチックスの本拠地がオークランドからラスベガスに移転することに伴い、２５年から新球場が完成する予定の２８年まで暫定的にジャイアンツ３Ａの球場を“間借り”している状況だ。全３０球団が現在本拠地として使用している球場で、大谷が一発を記録したことがないのはフィリーズのシチズンズバンクパーク、レッズのグレイトアメリカンボールパーク、サターヘルスパークを含めても３球場だけだったが、サターヘルスパークを４打席でクリア。レンジャーズ、アスレチックスの旧球場、ブルージェイズのキャンプ地球場、東京ドームを入れた“３２球場制覇アーチ”にもなった。

大谷が本来はマイナーの球場でプレーするのは異例。収容人数が１万４０００人程度、右翼は最短３２５フィート（約９９メートル）とコンパクトな作りのサターヘルスパークで最強の打者であることを改めて証明した。

ドジャースはこの日から左太もも裏肉離れで離脱していたＴ・ヘルナンデスが復帰し、５番でいきなり２安打と頼もしい右の大砲が帰ってきた。正捕手のスミスやスネル、グラスノーら投手陣も負傷者は出ているが、ワールドシリーズ連覇の王者の優位は揺るぎそうにない。