BTS・V、セリーヌのアイスを見てディズニー映画を連想？お茶目なSNS投稿が話題

BTSのVがSNS投稿でファンを和ませた。

Vは6月30日、インスタグラムのストーリーズを更新した。

【写真】セリーヌのアイスは…？Vの投稿

グローバルアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「CELINE」のイベントで提供されたとみられる、赤いアイスキャンディーの写真を投稿した。

公開された写真には、氷を敷き詰めたトレーの上に並べられた赤いアイスキャンディーが写っている。隣には「CELINE」と書かれたペーパーナプキンの束も添えられていた。

続けて投稿したのは、ディズニー映画『ズートピア』のワンシーンだ。同作に登場するキツネのニックが「ポプシクル（アイスキャンディー）」を販売する場面で、小さなネズミたちが赤いアイスを夢中で食べるシーンを共有している。

Vは特にコメントを残していないが、セリーヌのアイスを見て『ズートピア』のポプシクルを連想したものとみられる。

（画像＝V Instagram）

何気ない投稿ながらも、そのユーモアあふれる発想にファンは反応。ネット上では「発想がかわいい」「そう言われると本当にポプシクルに見える」 などの声が上がっている。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。