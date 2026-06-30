タカラトミーモール限定「AZ-17DX ウルトラザウルス グラビティカノン仕様」にマイクロゾイドフィギュアが付属決定ブレードライガーなどアニメのスケールをイメージしたサイズで登場
【AZ-17DX ウルトラザウルス グラビティカノン仕様】 7月 予約開始
タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、タカラトミーモール限定商品「AZ-17DX ウルトラザウルス グラビティカノン仕様」の追加情報を6月30日に公開した。
本商品の付属品として「マイクロゾイドフィギュア」が付くことが判明した。本フィギュアはアニメ「ゾイド-ZOIDS-」での「ウルトラザウルス」とのスケールをイメージした超小型のマイクロゾイドフィギュアとなっており、ブレードライガーをはじめ、ジェノブレイカー、ライトニングサイクス、ディバイソン、アイアンコングPK、ストームソーダーの6種類が付属する。
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ADVANCED Zi SERIES- ゾイド【公式】 (@zoids_official) June 30, 2026
AZ-17DX
ウルトラザウルス グラビティカノン仕様
2026年7月予約開始
国内：タカラトミーモール限定商品
■マイクロゾイドフィギュア
アニメのスケールをイメージした超小型のマイクロゾイドフィギュアが6種付属。 pic.twitter.com/xm6ddoK7qI
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