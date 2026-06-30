【AZ-17DX ウルトラザウルス グラビティカノン仕様】 7月 予約開始

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、タカラトミーモール限定商品「AZ-17DX ウルトラザウルス グラビティカノン仕様」の追加情報を6月30日に公開した。

本商品の付属品として「マイクロゾイドフィギュア」が付くことが判明した。本フィギュアはアニメ「ゾイド-ZOIDS-」での「ウルトラザウルス」とのスケールをイメージした超小型のマイクロゾイドフィギュアとなっており、ブレードライガーをはじめ、ジェノブレイカー、ライトニングサイクス、ディバイソン、アイアンコングPK、ストームソーダーの6種類が付属する。

ADVANCED Zi SERIES

AZ-17DX

ウルトラザウルス グラビティカノン仕様

2026年7月予約開始

国内：タカラトミーモール限定商品



■マイクロゾイドフィギュア

アニメのスケールをイメージした超小型のマイクロゾイドフィギュアが6種付属。 pic.twitter.com/xm6ddoK7qI - ゾイド【公式】 (@zoids_official) June 30, 2026

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