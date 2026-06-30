TREASURE・JUNKYU（ジュンギュ）、活動休止発表「当面は集中的な安静と休養が必要」 直筆メッセージも【コメント全文】
グローバルボーイズグループ・TREASUREのJUNKYU（ジュンギュ）が、当分の間活動を休止することが29日、発表された。
【ライブ写真】開幕からアクセル全開！TREASURE圧巻の並び
所属事務所「YG ENTERTAINMENT」は「TREASUREメンバー JUNKYUが、当分の間活動を休止し、休養期間を設けることとなりましたのでお知らせいたします」と発表。「今後予定されているTREASUREの各種活動には、しばらくの間参加することができません」と伝えた。
そして「TREASUREは先週まで、ミニアルバムのプロモーションとして音楽番組などの活動を行い、そのスケジュールをすべて終えました。その間、JUNKYUはコンディション不良に悩まされる状況の中でも、チームの活動のために努力を続けてまいりましたが、本人の意向および周囲の判断により、当面は集中的な安静と休養が必要であると判断し、一時的に活動を中断して休養に専念することとなりました」と経緯を説明した。
また、公式ファンプラットフォーム「Weverse」では直筆メッセージも公開。「この休息は、より健康で、もっとしっかりした自分になるための時間だと思っているので、ゆっくり休みながら、ありのままの自分として考えを整理して戻ってきます。いつもありがとう。愛しています、トレジャーメーカー」とつづった。
【報告全文】
TREASUREメンバー JUNKYUの今後の活動に関して
こんにちは。YG ENTERTAINMENTです。
TREASUREメンバー JUNKYUが、当分の間活動を休止し、休養期間を設けることとなりましたのでお知らせいたします。
TREASUREは先週まで、ミニアルバムのプロモーションとして音楽番組などの活動を行い、そのスケジュールをすべて終えました。
その間、JUNKYUはコンディション不良に悩まされる状況の中でも、チームの活動のために努力を続けてまいりましたが、本人の意向および周囲の判断により、当面は集中的な安静と休養が必要であると判断し、一時的に活動を中断して休養に専念することとなりました。
これに伴い、今後予定されているTREASUREの各種活動には、しばらくの間参加することができません。
また、近日中に撮影を予定している収録曲「DANGER」の PV撮影にも参加できなくなりました。
ファンの皆さまにはご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
JUNKYUが十分な休養を通じて健康を回復し、再び元気な姿で皆様のもとに戻れるよう、メンバーならびに弊社としても最善を尽くしてまいります。
今後ともJUNKYUへの温かいご声援をよろしくお願いいたします。
【直筆メッセージ全文】
こんにちは、トレジャーメーカー！ジュンギュです。
どんな言葉で書き始めればいいのか本当にたくさん悩んだのですが、僕の本心がそのまま届くことを願いながら、書き進めようと思います。
2020年にデビューして、トレジャーメーカーと一緒に走り抜けてきて、もう6年という時が経ちました。その間、本当にたくさんの愛をいただき、毎瞬間が奇跡のようで幸せでした。
前だけを見て一生懸命走ってきた中で、いつの間にか僕の心と体のサインを少しずつ見落としてしまっていたようです。これまではプロらしく、良い姿だけをお見せしたくて、大丈夫なふりをして努力してきましたが、一度立ち止まって、自分自身を労わる時間が必要なのだと気づきました。
そのため、会社とも十分に話し合い、しばらくの間活動を休止して、休息の時間をいただくことに決めました。
いつも心強い支えになってくれた僕たちのトレジャーメーカーに、突然のお知らせでご心配をおかけしてしまい、本当に申し訳ございません。
でも、この休息は、より健康で、もっとしっかりした自分になるための時間だと思っているので、ゆっくり休みながら、ありのままの自分として考えを整理して戻ってきます。
いつもありがとう。愛しています、トレジャーメーカー。
【ライブ写真】開幕からアクセル全開！TREASURE圧巻の並び
所属事務所「YG ENTERTAINMENT」は「TREASUREメンバー JUNKYUが、当分の間活動を休止し、休養期間を設けることとなりましたのでお知らせいたします」と発表。「今後予定されているTREASUREの各種活動には、しばらくの間参加することができません」と伝えた。
また、公式ファンプラットフォーム「Weverse」では直筆メッセージも公開。「この休息は、より健康で、もっとしっかりした自分になるための時間だと思っているので、ゆっくり休みながら、ありのままの自分として考えを整理して戻ってきます。いつもありがとう。愛しています、トレジャーメーカー」とつづった。
【報告全文】
TREASUREメンバー JUNKYUの今後の活動に関して
こんにちは。YG ENTERTAINMENTです。
TREASUREメンバー JUNKYUが、当分の間活動を休止し、休養期間を設けることとなりましたのでお知らせいたします。
TREASUREは先週まで、ミニアルバムのプロモーションとして音楽番組などの活動を行い、そのスケジュールをすべて終えました。
その間、JUNKYUはコンディション不良に悩まされる状況の中でも、チームの活動のために努力を続けてまいりましたが、本人の意向および周囲の判断により、当面は集中的な安静と休養が必要であると判断し、一時的に活動を中断して休養に専念することとなりました。
これに伴い、今後予定されているTREASUREの各種活動には、しばらくの間参加することができません。
また、近日中に撮影を予定している収録曲「DANGER」の PV撮影にも参加できなくなりました。
ファンの皆さまにはご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
JUNKYUが十分な休養を通じて健康を回復し、再び元気な姿で皆様のもとに戻れるよう、メンバーならびに弊社としても最善を尽くしてまいります。
今後ともJUNKYUへの温かいご声援をよろしくお願いいたします。
【直筆メッセージ全文】
こんにちは、トレジャーメーカー！ジュンギュです。
どんな言葉で書き始めればいいのか本当にたくさん悩んだのですが、僕の本心がそのまま届くことを願いながら、書き進めようと思います。
2020年にデビューして、トレジャーメーカーと一緒に走り抜けてきて、もう6年という時が経ちました。その間、本当にたくさんの愛をいただき、毎瞬間が奇跡のようで幸せでした。
前だけを見て一生懸命走ってきた中で、いつの間にか僕の心と体のサインを少しずつ見落としてしまっていたようです。これまではプロらしく、良い姿だけをお見せしたくて、大丈夫なふりをして努力してきましたが、一度立ち止まって、自分自身を労わる時間が必要なのだと気づきました。
そのため、会社とも十分に話し合い、しばらくの間活動を休止して、休息の時間をいただくことに決めました。
いつも心強い支えになってくれた僕たちのトレジャーメーカーに、突然のお知らせでご心配をおかけしてしまい、本当に申し訳ございません。
でも、この休息は、より健康で、もっとしっかりした自分になるための時間だと思っているので、ゆっくり休みながら、ありのままの自分として考えを整理して戻ってきます。
いつもありがとう。愛しています、トレジャーメーカー。