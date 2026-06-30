ゴディバ、100周年記念で歴代人気ショコリキサー復活 1杯購入でもう1杯シェアできるキャンペーンも
ゴディバは、創業100周年を記念し、「ショコリキサー ダークチョコレート デカダンス」と「ショコリキサー ミルクチョコレート デカダンス」の復刻フレーバー2種類を、7月1日から全国のショコリキサー取扱店で発売する。ショコリキサー発売当初の人気フレーバーを再び楽しめるほか、同日からは1杯購入すると同じドリンクをもう1杯楽しめる「ショコリキサー Buy One Share One キャンペーン」も実施する。
【画像】ショコリキサーの原点…待望の復活を遂げる「ダークチョコレート デカダンス」
「ショコリキサー ダークチョコレート デカダンス」は、ショコリキサー発売当初の人気No.1フレーバーとして親しまれた商品。ベルギー産ダークチョコレートを使用し、芳醇な香りを存分に味わえるショコリキサーの原点ともいえる1杯となる。
一方、「ショコリキサー ミルクチョコレート デカダンス」は、ベルギー産ミルクチョコレートの甘く濃厚な味わいを楽しめるフレーバー。100周年の節目にあわせ、ショコリキサーの歴史を象徴する商品として復刻販売される。
販売期間は7月1日からで、なくなり次第終了。全国のショコリキサー取扱店で販売し、一部店舗では取り扱いがない。価格はレギュラーサイズ（270ミリリットル）が750円（税込）。イートイン利用時は消費税率が異なる。
また、同日から7月14日まで「ショコリキサー Buy One Share One キャンペーン」を実施する。期間中に対象商品を購入すると、購入店舗で当日に限り利用できる無料引換券をレシートで進呈。同じ商品をもう1杯無料で受け取ることができる。
対象商品は「ショコリキサー ダークチョコレート デカダンス」と「ショコリキサー ミルクチョコレート デカダンス」の2種類。無料引換券は購入店舗のみで利用可能で、追加トッピングやチョコレートカップのオプション、各種割引や優待、ゴディバクラブのサイズアップ特典・ポイント交換、Eギフトチケットとの併用はできない。また、無料引換分はGODIVA Clubポイントおよびアプリスタンププログラムの対象外となる。
なお、一部店舗では対象商品の取り扱いがない場合や、提供時間が限定される場合があるほか、時間帯によっては提供まで時間を要することがある。キャンペーン内容や実施期間は予告なく変更、終了する場合がある。
【画像】ショコリキサーの原点…待望の復活を遂げる「ダークチョコレート デカダンス」
「ショコリキサー ダークチョコレート デカダンス」は、ショコリキサー発売当初の人気No.1フレーバーとして親しまれた商品。ベルギー産ダークチョコレートを使用し、芳醇な香りを存分に味わえるショコリキサーの原点ともいえる1杯となる。
販売期間は7月1日からで、なくなり次第終了。全国のショコリキサー取扱店で販売し、一部店舗では取り扱いがない。価格はレギュラーサイズ（270ミリリットル）が750円（税込）。イートイン利用時は消費税率が異なる。
また、同日から7月14日まで「ショコリキサー Buy One Share One キャンペーン」を実施する。期間中に対象商品を購入すると、購入店舗で当日に限り利用できる無料引換券をレシートで進呈。同じ商品をもう1杯無料で受け取ることができる。
対象商品は「ショコリキサー ダークチョコレート デカダンス」と「ショコリキサー ミルクチョコレート デカダンス」の2種類。無料引換券は購入店舗のみで利用可能で、追加トッピングやチョコレートカップのオプション、各種割引や優待、ゴディバクラブのサイズアップ特典・ポイント交換、Eギフトチケットとの併用はできない。また、無料引換分はGODIVA Clubポイントおよびアプリスタンププログラムの対象外となる。
なお、一部店舗では対象商品の取り扱いがない場合や、提供時間が限定される場合があるほか、時間帯によっては提供まで時間を要することがある。キャンペーン内容や実施期間は予告なく変更、終了する場合がある。