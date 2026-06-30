◇MLB ドジャース9-4アスレチックス(日本時間30日、サター・ヘルス・パーク)

ドジャースは大谷翔平選手の18号が飛び出すなど勝利しました。

2回表、この日戦線復帰したテオスカー・ヘルナンデス選手がヒットで出塁すると、ドジャースは打線がつながりマックス・マンシー選手、ダルトン・ラッシング選手のタイムリーで2点を先制します。しかしその裏、先頭打者にホームランを与えると、その後も立て続けに得点を許し逆転されます。

しかし、4回表、ドジャースの反撃が始まります。先頭打者マンシー選手が本塁打を記録すると、2死走者2塁の場面でアンディ・パヘス選手が勝ち越しホームラン。パヘス選手はこの打点をもってナ・リーグ単独トップの60打点を挙げます。

6回には「1番・DH」で出場した大谷翔平選手が変化球を捉えて18号ホームラン。打った瞬間それとわかる確信弾で、一挙3得点を追加しました。大谷選手は8回の第5打席もライトへヒットを放ちチャンスを拡大すると、フレディ・フリーマン選手がレフトへタイムリーヒットを記録しました。

大谷選手は5打数2安打3打点をマーク。復帰したT・ヘルナンデス選手も5打数2安打とドジャースの勝利に貢献しました。