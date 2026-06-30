【付録】ミッキーマウスをパスポート風にデザインした「パスポート風ポーチ&総柄エコバッグ」が付いてくる！ 『otona MUSE 2026年8月号』が6月26日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『otona MUSE 2026年8月号』（宝島社）の「パスポート風ポーチ&総柄エコバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月26日に発売される『otona MUSE 2026年8月号』（税込1890円）。付録として、「パスポート風ポーチ&総柄エコバッグ」が付いてきます。
付録のポーチは、ミッキーマウスをパスポート風にデザインしたユニークなアイテム。遊び心あふれる見た目でありながら、実際にパスポートがぴったり入るサイズ（約H16×W11cm）という実用性も兼ね備えています。L字ファスナーで開口部が広く取り出しやすく、内側にはポケットも1つ付いているので細かなものの仕分けにも便利。旅行時のパスポートやチケット収納に最適な一品です。
セットになった総柄エコバッグ（約H35×W30cm）はポーチの中に収納できるので、コンパクトに持ち歩けるのがうれしいポイント。旅先での急な荷物増えにも対応でき、日常の買い物時にもさっと取り出して使えます。ミッキーモチーフの総柄デザインで、バッグを開けるたびに気分が上がる2点セットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『otona MUSE 2026年8月号』の「パスポート風ポーチ&総柄エコバッグ」が見逃せない！
宝島社から6月26日に発売される『otona MUSE 2026年8月号』（税込1890円）。付録として、「パスポート風ポーチ&総柄エコバッグ」が付いてきます。
ミッキーマウスのパスポート風デザインが遊び心満点！本物のパスポートもぴったり入るサイズ感
付録のポーチは、ミッキーマウスをパスポート風にデザインしたユニークなアイテム。遊び心あふれる見た目でありながら、実際にパスポートがぴったり入るサイズ（約H16×W11cm）という実用性も兼ね備えています。L字ファスナーで開口部が広く取り出しやすく、内側にはポケットも1つ付いているので細かなものの仕分けにも便利。旅行時のパスポートやチケット収納に最適な一品です。
ポーチに収まる総柄エコバッグ付き！旅行からふだんのお買い物まで2点セットで大活躍
セットになった総柄エコバッグ（約H35×W30cm）はポーチの中に収納できるので、コンパクトに持ち歩けるのがうれしいポイント。旅先での急な荷物増えにも対応でき、日常の買い物時にもさっと取り出して使えます。ミッキーモチーフの総柄デザインで、バッグを開けるたびに気分が上がる2点セットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)