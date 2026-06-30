今月の注目雑誌から、魅力的な付録「パスポート風ポーチ&総柄エコバッグ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

写真拡大 (全4枚)

数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『otona MUSE 2026年8月号』（宝島社）の「パスポート風ポーチ&総柄エコバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『otona MUSE 2026年8月号』の「パスポート風ポーチ&総柄エコバッグ」が見逃せない！


宝島社から6月26日に発売される『otona MUSE 2026年8月号』（税込1890円）。付録として、「パスポート風ポーチ&総柄エコバッグ」が付いてきます。

ミッキーマウスのパスポート風デザインが遊び心満点！本物のパスポートもぴったり入るサイズ感


付録のポーチは、ミッキーマウスをパスポート風にデザインしたユニークなアイテム。遊び心あふれる見た目でありながら、実際にパスポートがぴったり入るサイズ（約H16×W11cm）という実用性も兼ね備えています。L字ファスナーで開口部が広く取り出しやすく、内側にはポケットも1つ付いているので細かなものの仕分けにも便利。旅行時のパスポートやチケット収納に最適な一品です。

ポーチに収まる総柄エコバッグ付き！旅行からふだんのお買い物まで2点セットで大活躍


セットになった総柄エコバッグ（約H35×W30cm）はポーチの中に収納できるので、コンパクトに持ち歩けるのがうれしいポイント。旅先での急な荷物増えにも対応でき、日常の買い物時にもさっと取り出して使えます。ミッキーモチーフの総柄デザインで、バッグを開けるたびに気分が上がる2点セットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)