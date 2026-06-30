LiTMUSは、『青鬼』PlayStation 5版を7月3日に発売することを発表した。

【画像あり】トロフィーの一部もチラ見せ

『青鬼』は、廃墟となった洋館に足を踏み入れた少年「ひろし」が、青い怪物「青鬼」から逃げながら謎を解き、脱出を試みる謎解きホラーアクションゲーム。プレイヤーは「ひろし」を操作し、洋館に潜む青鬼から逃走しつつ、館内に隠された謎を解き進めていく。

Nintendo Switchソフトダウンロードランキングで1位を獲得した同作が、今回新たにPlayStation 5に登場する。マルチプラットフォーム化を強化し、世界展開をさらに加速させる狙いがある。

PlayStation 5版では新たに「トロフィー機能」を搭載。ゲーム内で特定の条件を満たすことで、全32種類のトロフィーを獲得できる。

発売を記念して、50%オフとなる期間限定のローンチ割引も実施される。期間は7月3日から7月19日まで、セール価格は495円（税込）となる。

あわせて、これまでゲームスタジオが販売していたNintendo Switch版およびSteam版『青鬼』のパブリッシングアカウントが、LiTMUSへ移管されることも明らかになった。今後のアップデートやサポート対応はLiTMUSが引き継ぐ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）