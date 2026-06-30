アスレチックス戦で6試合ぶりとなる18号3ラン

【MLB】アスレチックス ー ドジャース（日本時間30日・サクラメント）

打った瞬間の確信歩きに米記者が唸った。ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、敵地でのアスレチックス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、6試合ぶりとなる18号3ランを放った。豪快な一発に対し、地元メディアの記者が本塁打直後の大谷の様子に注目している。

2点リードで迎えた6回無死一、二塁の第4打席だった。相手左腕のクロックが投じた5球目のスライダーを完璧に捉えた。打った瞬間にスタンドインを確信する当たりは、打球速度112.3マイル（約180.7キロ）、飛距離432フィート（約131.7メートル）、角度25度を計測。敵地が騒然とする特大の一発となった。

この本塁打により、メジャー通算300号の大台まであと2本、日米通算350本塁打までは残り4本と迫った。得意としている6月はこれで8本目のアーチとなり、月間MVPを受賞した昨年の同月の本数をすでに上回っている。第2子誕生の報告以降も好調を維持しており、シーズン換算で34発ペースに乗せている。

専門メディア「Dodgers Digest」のチャド・モリヤマ記者は自身のX（旧ツイッター）を更新。特大弾を「たったの432フィートしか飛んでいないんだからね」とジョーク交じりに称賛した上で、確信歩きを見せた大谷について「彼はあの一発を、本当に心から楽しんでいたよ」と言及した。圧倒的な実力で見せる余裕の振る舞いをも絶賛している。（Full-Count編集部）