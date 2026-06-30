【W杯2026】日本代表に感謝…一方で「SNSでのその投稿、誹謗中傷かも」 「一億総サッカー評論家か！」「開示請求して」の声も
「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」決勝トーナメント1回戦・日本vsブラジルが日本時間6月30日未明に行われ、後半アディショナルタイムまでもつれる激戦の末、日本が1‐2で敗れた。日本代表チームに感謝の声が殺到するなか、「誹謗中傷」が表面化していると見る向きもある。
【画像】「誹謗中傷するとどうなるの？」呼びかけ画像
試合は、前半に佐野海舟がミドルシュートを突き刺して日本が先制。しかし、ブラジルは後半、カゼミーロが同点弾、終了間際にはガブリエウ・マルティネッリが逆転ゴールを決めた。日本はベスト32で今大会を去ることとなった。
この結果を受け、ネット上にはさまざまな投稿が飛び交い、「SNS時代になって昔よりスポーツ選手も直接誹謗中傷浴びる機会増えててほんとにかわいそう」と声が上がっている。
「一億総サッカー評論家か！」「頑張った人が頑張ってない人に誹謗中傷されてるのは見るに堪えない」「サッカー協会よ、開示請求してください」などのコメントもある。
なお、「政府広報オンライン」の公式Xは、6月にもSNS上での誹謗中傷に対して呼びかけを行っている。「SNSでのその投稿、誹謗中傷かもしれません」とし、「たとえ軽い気持ちでも、根拠のない悪口を投稿すると、名誉毀損罪や侮辱罪に問われる場合があります。また、匿名であっても発信者を特定することができます。ルールやモラルを守り、正しい利用を心がけましょう」と伝えている。
【画像】「誹謗中傷するとどうなるの？」呼びかけ画像
試合は、前半に佐野海舟がミドルシュートを突き刺して日本が先制。しかし、ブラジルは後半、カゼミーロが同点弾、終了間際にはガブリエウ・マルティネッリが逆転ゴールを決めた。日本はベスト32で今大会を去ることとなった。
「一億総サッカー評論家か！」「頑張った人が頑張ってない人に誹謗中傷されてるのは見るに堪えない」「サッカー協会よ、開示請求してください」などのコメントもある。
なお、「政府広報オンライン」の公式Xは、6月にもSNS上での誹謗中傷に対して呼びかけを行っている。「SNSでのその投稿、誹謗中傷かもしれません」とし、「たとえ軽い気持ちでも、根拠のない悪口を投稿すると、名誉毀損罪や侮辱罪に問われる場合があります。また、匿名であっても発信者を特定することができます。ルールやモラルを守り、正しい利用を心がけましょう」と伝えている。