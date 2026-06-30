◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦の3試合を行い、ブラジル、パラグアイ、モロッコが2回戦へ駒を進めた。

史上最多記録を更新する6度目の優勝を狙うブラジルは、昨年10月の親善試合で敗れていた日本に2―1で逆転勝ち。後半11分にMFカゼミロがヘディングシュートを決めて追いつくと、後半アディショナルタイムも“残り1分”となった50分にFWマルチネリが決勝ゴール。PK戦突入寸前で、初の決勝トーナメント1回戦突破を狙った日本の夢を打ち砕いた。

ドイツ―パラグアイ、オランダ―モロッコはいずれもPK戦で決着がついた。パラグアイは1―1のまま今大会初の延長戦に突入した前半12分にネットを揺らされる場面もあったが、GKへの反則があったとしてゴールは取り消し。PK戦も2人ずつ外してサドンデスとなったものの、最後はドイツの6人目が外して10年南アフリカ大会以来の16強入りを決めた。

モロッコは0―1と敗戦寸前だった後半アディショナルタイムの46分、DFディオプ（フラム）が劇的な同点ヘッドを決めて延長戦へ。120分でも決着がつかず迎えたPK戦では、オランダの5人目をGKブヌ（アルヒラル）が止めて2大会連続で16強入りした。

28日（同29日）に行われたカナダ―南アフリカも、0―0のまま延長突入寸前の後半アディショナルタイムの決勝ゴールで共催国カナダが初の16強入り。決勝トーナメントに入り、ここまでの1回戦4試合が全て激闘となっている。