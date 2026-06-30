サッカー北中米Ｗ杯の決勝トーナメント１回戦で、日本代表はブラジル代表に１―２で敗戦。元日本代表でＪ２磐田ＭＦ乾貴士が３０日、磐田市内の練習後に取材に応じ、奮闘した森保ジャパンへエールを送った。

日本時間午前２時キックオフの一戦を、乾もテレビ観戦していたという。前半２９分、ＭＦ佐野海舟がＷ杯優勝最多５回を誇る王国ブラジルから貴重な先制点を奪った。しかし、後半に追いつかれると、１―１で迎えた後半アディショナルタイムに決勝点を奪われた。「前半を見ていたら、みんなすごく耐えていたし、危ないシーンもそこまでなかったので勝てると思ったんですけどね。ただ、やっぱり甘くなかった。ブラジルの底力を感じました。でも日本のみんなも精いっぱいやっていましたし、このＷ杯を通して本当に強いチームだった。見ていてすごく面白かった」と健闘をたたえた。

今大会はＭＦ三笘薫、ＭＦ南野拓実が負傷でメンバー外となり、万全の戦力ではなかった。「ブラジルとの差はもちろんあったかもしれないし、たらればの話になりますけど、彼らが出ていたら本当に勝敗は分からなかったと思います」と惜しんだ。また、主力不在の影響でＦＷ伊東純也、ＦＷ前田大然も先発起用となったことに触れ、「純也も前田くんもスタメンだった。あの２人が切り札としてベンチにいたら、また違った展開もあったかもしれない。でも、それもたられば。僕らは外から言えますけど、中にいる選手たちは本当に頑張ってきたし、１００％の力を出したと思う。胸を張って帰ってきてほしいし、４年後も頑張ってほしい」とねぎらった。

自身も日本代表として２０１８年ロシアＷ杯に出場。決勝トーナメント１回戦のベルギー戦では、後半に原口元気、乾のゴールで２点を先行しながら、終盤に逆転を許して２―３で敗れた。「（今回も）延長かなと思っていました。でも、ブラジルは一発があるチーム。ずっと守備に追われていたので、みんな疲労もたまっているなと思いながら見ていました」と当時の経験も踏まえて振り返った。

途中出場し、後半アディショナルタイムの決勝点につながる場面に絡んで試合後は涙を流したＭＦ田中碧にも言葉を送った。「ミスはしてしまいましたけど、誰も彼を責めることはできない。気にしすぎず、またチームのために頑張ってほしいと思います」と復活を願った。