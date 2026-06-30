◆ファーム・リーグ ヤクルト―巨人（３０日・戸田）

巨人・山崎伊織投手（２７）が２軍戦で先発し、３回２／３を４安打１失点２奪三振で降板した。「右肩違和感」から復帰後初の公式戦で５６球を投じた。

直球は最速１５２キロを２度計測。山瀬とのバッテリーでスライダー、ツーシーム、フォークなども交えた。唯一の失点は２回。１死から５番・鈴木叶に高め１４９キロを逆方向の右中間席へ運ばれた。その中でも走者を出しながらのクイックモーション、ベースカバーなどの動きもチェックでき、完全復活に向けて着実なステップを踏んだ。

この日に向けては「無事に投げて、結果も出せるよう頑張りたい」と語っていた右腕。４回は先頭から２者連続で一ゴロ。球数の兼ね合いで２死から２番手・北浦と交代した。

６年目の今季は開幕直前に右肩コンディション不良を訴え、復帰戦となった５月３日の２軍戦で再離脱。リハビリを経て２４日の３軍・ＳＵＢＡＲＵ戦（ジャイアンツ球場）で１か月半ぶりに実戦復帰した。その際は最速１５１キロ、予定の１回を７球で無失点だった。

昨季はチーム唯一の２ケタ１１勝とフル回転。前日２９日から１、２軍の先発練習にも復帰していた。