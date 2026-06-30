お笑いコンビ「トム・ブラウン」みちお（41）が30日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。自身の本名について語った。

この日は「珍名字芸能人」として、みちおの他、女優の貫地谷しほり、釈由美子が登場。みちおの本名は「道音雄太」と明かされ、その由来について名字研究家・森岡浩氏のコメントを、同局・梶谷直史アナウンサーが読み上げた。

それによると、“道音”姓は全国に50人。富山県にルーツがあり、現地では「どうおん」と読まれるが、「みちおと」読みは北海道とのこと。由来は道を歩く音や、道音寺など諸説あることが紹介されると、以前森岡氏に解説してもらったというみちおは「武士をお城まで道案内する仕事をしてた」と言われたそう。

これにMCの「ハライチ」澤部佑は「それで将軍様が名前を付けるっていうパターンもあるんだよね」とサラリ。「へーっ」と感心した様子のレギュラー陣に、澤部は「NHKのその名字の番組をずっとやってたから、森岡先生にお世話になってた」とソースを明かした。

すると梶谷アナは「その森岡先生から」と、澤部に向けたメッセージを代読。「澤部さんとはもう4年お会いしてませんが、よろしくお伝えください」との言葉に、澤部は「森岡先生、ありがとうございます」と恐縮した。

そして「隔週の収録で会って、その間に出会った珍しい名字を森岡先生に伝えると、“その名字は聞いたことがないですね〜！”って」と、目を輝かせる様子を再現。「凄い喜んでくれる、面白い先生だった」と懐かしんでいた。