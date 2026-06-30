◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 オランダ1―1（PK2―3）モロッコ（2026年6月29日 メキシコ・モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会決勝トーナメント1回戦が29日（日本時間30日）に行われ、日本と同組の1次リーグF組を首位突破したオランダ（FIFAランク8位）がモロッコ（同7位）に1―1からのPK戦の末に2―3で敗れ、前回大会の8強に届かず敗退した。

試合後、キャプテンのDFファンダイク（リバプール）は「本当に激しい試合だった。守備面ではうまくポジションが取れていたと思う。相手はライン間でフリーの選手を見つけることができていなかった。だからゲームプランは機能していた。良いゴールも奪えたと思う。最終的に追加タイムには押し込まれてしまった。そしてPK戦になり、残念ながらそこで敗退してしまった」と総括した。

先攻のPK戦では3人の選手が失敗。インタビュアーから「（PKを）外してしまった選手たちのために、何かしてあげられることはあるか」と問われると「いいえ、だからこそ早くロッカールームに戻って、彼らのそばにいてあげたい。今はそれしか考えられない」と言葉を紡ぎ出した。

先制点が生まれたのは後半27分。GKフェルブルッヘン（ブライトン）のロングフィードを起点とする速攻から均衡を破った。FWシュメルビル（ウェストハム）が体勢を崩しながらつなぐと、最後はゴール前で受けたFWハクポ（リバプール）が右足で泥くさく押し込んだ。両手で頭を覆い芝に突っ伏す背番号11の上に、ベンチからも次々と仲間が駆け寄った。起き上がった27歳は顔をユニホームで拭う。その目には涙が光った。

10月に生まれる予定だった第2子となる息子が妊娠中に亡くなったことが、27日に恋人のノア・ファン・デル・ビーさんによって公表された。オランダメディアによると25日（日本時間26日）のチュニジア戦の前に起きたことだった。「プライバシーを尊重し、そっとしておいていただくようお願いします」とメッセージを発信し、気丈に変わらず先発。今大会3得点目が勝利を呼び込んだかに見えた。

だが、追加タイムにクロスからDFファンダイクが競り負けて同点に追いつかれた。延長戦ではGKフェルブルッヘンが相手FWラヒミ（アルアイン）の決定的なシュートを右膝で防ぎ、この日3度目のスーパーセーブを見せた一方、攻撃陣のシュートはゼロ。1―1のまま突入したPK戦では、2人目のMFクライファート（ボーンマス）、4人目のMFティンバー（マルセイユ）、5人目のFWシュメルビルが外して力尽きた。