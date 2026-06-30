お笑いコンビ見取り図盛山晋太郎（40）とモデルでタレントのゆうちゃみ（24）が30日、大阪市のルクア大阪で「sanrio house」ルクア大阪店オープン記念イベントに出席した。

株式会社サンリオが監修する話題の新ブランドが西日本初出店。サンリオ好きの2人が登場した。

盛山はW杯北中米大会、日本対ブラジル戦を都内で仕事で観戦。飛行機内で「気絶するように」爆睡してからイベントに登場した。日本の敗退に「つらかった。本当につらかった。正直、まだ自分の中で整理できていない。4年後に期待したい」とがっくり。「ビニシウスって選手がいるんですけど、キティーちゃんと違ってね。げんこつしてやりたい、アイツだけはホンマに」と悔しがった。

4−0で快勝した1次リーグチュニジア戦を現地観戦しており、「むっちゃキティちゃんおったんですよ。海外の人がキティちゃんのグッズを持っていることにビックリした」と語った。

一方、ゆうちゃみは「今回初めて、日本代表戦を見たんですよ。すごいサッカーが大好きになって。ユニホームも買って、スポンサーさんがマクドやったから、マクドも買ってめちゃくちゃ楽しみました」と友人と試合観戦し、そのまま徹夜明けでイベントにやってきたと明かした上で、「残念ではあったんですけど、感動と勇気をもらえましたし、もっと自分も頑張ろうと思える瞬間がたくさんあった」と感謝。「本当にお疲れ様でした。4年後、私ももっと詳しくなって楽しみにしています」と期待していた。