¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤Á¤Ã¤Ý¤±¤À¡ª¡×¥¯¡¼¥Ë¥ã¤¬±ö³·ò¿Í¤ËÍá¤Ó¤»¤¿¸ÀÍÕ¤¬ÇÈÌæ³ÈÂç
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÏËÌÃæÊÆ£×ÇÕ·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡ÊÊÆ¹ñ¡¦¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡Ë¤Ç£±¡½£²¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢£³£²¶¯¤ÇÌµÇ°¤ÎÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Æ±¹ñÂåÉ½£Æ£×¥¯¡¼¥Ë¥ã¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤êÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿£Æ£×±ö³·ò¿Í¡Ê¥Ü¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä©È¯¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ°ìÀÆ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÈ¯¸À¤ÎÃæ¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬àÉîÊÎÅª¤Ê¸ÀÍÕá¤À¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥é¥¸¥ª¶É¡Ö£ô£õ£ð£é¡×¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤Ï±Ñ¸ì¤ò»È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£¡Ø£µ¡ª¡¡¤Á¤Ã¤Ý¤±¤Ê¤ä¤Ä¤À¡ª¡Ù¤ÈÁª¼ê¤Ï¶«¤Ó¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤è¤ê¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡×¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¬¥¼¥Ã¥¿¥Ö¥é¥¸¥ë¡×¤â¡Ö£µ¤Ä¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ä¤ªÁ°¤Ï¤Á¤Ã¤Ý¤±¤À¡ª¡×¤È¥¯¡¼¥Ë¥ã¤ÎÌäÂêÈ¯¸À¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤Á¤Ã¤Ý¤±¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤òÉîÊÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÇÈÌæ¤Ï³ÈÂç¡£¡ÖÆüËÜ¿Í¤òÄ©È¯¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¤½¤¤¤Ä¤Î°Õ¸«¤À¤í¡¢Âç¤·¤¿¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Í¤¨¤è¡¢¤¿¤À¤Î»ö¼Â¤À¡×¡Ö¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¤Ï»î¹çÃæ¤º¤Ã¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃ¯¤«¤ò¾®¤µ¤¤¤È¸Æ¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤Èµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÊüÁ÷¶É¡Ö¥°¥í¡¼¥Ü¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¡¼¥Ë¥ã¤Ï±ö³¤Ø¤ÎÄ©È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Ê¤é¡¢²æ¡¹¤Ï£µ¤ÄÀ±¡Ê£µ²óÍ¥¾¡¡Ë¤Î¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ïº£¸åµÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤À¡£