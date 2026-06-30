◆米大リーグ カブス―パドレス（２９日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの今永昇太投手が２９日（日本時間３０日）、本拠のパドレス戦に先発し、６回１／３を投げて２失点。鈴木誠也外野手は「４番・ＤＨ」でスタメン出場し、同点の９回２死二、三塁でサヨナラ打を放ってカブスが勝利した。今永に勝敗はつかなかった。

今永は２回先頭のアンドゥハーに左前へポテンヒットを打たれたが、５番・フランスの打席で一塁へけん制。判定はセーフだったが、チャレンジした結果、長い検証の結果アウトに覆った。１死無走者とするとフランスを三振、メリルを一ゴロに打ち取り、打者６人で２回までを終えた。カブスのけん制刺はこれが１５個目、今永個人も４つ目でともにメジャー最多となった。

３回はボガーツとフェルミンに連打を許し、クロネンワースの犠打で１死二、三塁。タティスの遊ゴロの間に生還を許し、１点を先取された。また４回も先頭のアンドゥハーに左翼フェンスの蔦に絡まる二塁打。フランスに安打され、１死後にボガーツに適時二塁打を打たれた。なお１死二、三塁とピンチが続いたが、後続を断った。鈴木の二塁打などで１点を返してもらった後の５回は１番タティスからの上位を３者凡退。鈴木の犠飛で同点の追いついてもらった直後の６回も連打で無死一、二塁とされながら後続を打ち取って無失点で切り抜けた。

７回も続投し、左打ちの先頭打者クロネンワースを二ゴロに打ち取ったところでお役御免。地元ファンの拍手に包まれてベンチに下がった。６回１／３で９７球を投げ、９安打２失点４奪三振。防御率は４・３０。クオリティースタート（６回自責３以下）は５月１３日のブレーブス戦で７回２失点に抑えて以来、約１か月半ぶりだったが、２戦連続勝利となる６勝目はならなかった。

約１か月半ぶりに６イニング以上を投げた今永は「ここ最近は５回とちょっとでマウンドを降りてしまっていたというのもありましたけど、常に長いイニングを投げたいと思ってマウンドに上がっています」。右打者にスプリットを多用していたという指摘には「ヒットもたくさん打たれましたし、自分の効果的なボールが何なのかというところをしっかりキャッチャーと話し合って、今日はたまたま多く投げましたけど、相手バッターに合わせてやっているので、きょうはたまたまそういうふうになった」と説明した。

今永は２４日、メッツとのダブルヘッダー第２試合に先発。５回１／３を投げ３本塁打含む４安打４失点だったが、打線の援護もあり、５月７日レッズ以来の５勝目（６敗）を挙げていた。