２９日、競り合うブラジルのマルティネッリ（右）と日本の伊東純也。（ヒューストン＝新華社記者／肖芸九）

【新華社ヒューストン6月30日】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会は29日、米テキサス州のヒューストン競技場で決勝トーナメント1回戦が行われ、ブラジルが日本を2-1で下し、ベスト16進出を決めた。

２９日、ヘディングで競り合う日本の町野修斗（左）とブラジルのマガリャンイス。（ヒューストン＝新華社記者／肖芸九）

２９日、試合後の日本代表。（ヒューストン＝新華社記者／肖芸九）

２９日、試合後の瀬古歩夢。（ヒューストン＝新華社記者／肖芸九）

２９日、試合後、サポーターに一礼する日本の森保一監督。（ヒューストン＝新華社記者／肖芸九）

２９日、試合後、サポーターに一礼する日本の森保一監督。（ヒューストン＝新華社記者／李明）

２９日、試合後の日本の田中碧。（ヒューストン＝新華社記者／肖芸九）

２９日、試合中の日本の佐野海舟（左）と谷口彰悟。（ヒューストン＝新華社記者／肖芸九）

２９日、試合中の日本の小川航基。（ヒューストン＝新華社記者／肖芸九）

２９日、試合後の日本代表。（ヒューストン＝新華社記者／李明）

２９日、好セーブを見せる日本のＧＫ鈴木彩艶（上）。（ヒューストン＝新華社記者／肖芸九）

２９日、試合後の日本のＧＫ鈴木彩艶。（ヒューストン＝新華社記者／李明）

２９日、試合後の日本の伊藤洋輝。（ヒューストン＝新華社記者／肖芸九）

２９日、ゴールを決めるブラジルのマルティネッリ（右から２人目）。（ヒューストン＝新華社記者／李明）

２９日、試合後の菅原由勢。（ヒューストン＝新華社記者／肖芸九）

２９日、試合後の日本の田中碧（右）。（ヒューストン＝新華社記者／肖芸九）

２９日、試合後、会場のごみを集める日本サポーター。（ヒューストン＝新華社記者／肖芸九）